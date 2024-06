50 Cent hral vo filme, ktorý ste nikdy nevideli: Schudol preň 24 kíl len za 9 týždňov, nemá najlepšie hodnotenia

Keď nejaký herec obetuje pre pripravovanú rolu časť seba, zvyčajne to zaplaví internet a ľudia mu vzdajú hold. Za takéhoto chameleóna sa v kinematografii považuje napríklad Christian Bale, ktorý raz za 4 mesiace schudol 28 kíl. No v žiadnom prípade nič takéto neskúšajte, sám Bale si uvedomil, že s tým musí prestať, pretože ho to môže stáť život. Vedeli ste však, že podobnou transformáciou prešiel aj americký raper 50 Cent? A dôvodom bola taktiež hlavná úloha vo filme, o ktorom ste možno nikdy ani len nepočuli.

50 Cent sa podieľal ako scenárista a dokonca si aj „ukradol“ hlavnú rolu v snímke Nezvratná diagnóza (All Things Fall Apart) z roku 2011. Jej hrdinom je Dion, úspešný športovec, ktorému zmení život diagnostika rakoviny. Zaujímavosťou je, že vychádza zo skutočných udalostí a spomínaný Dion, ktorého tu hrá 50 Cent, bol v reálnom živote jeho kamarátom, ktorého takýto osud postihol.

Drasticky schudol

Raper sa rozhodol pre túto úlohu urobiť, čo bolo v jeho silách a ako uvádza portál UNILAD, len za deväť týždňov schudol šialených 24 kilogramov. Nebolo to však jednoduché.

Na tejto svojej ceste sa zaujímal aj o to, ako sa takýto „experiment“ podaril iným hercom a pozorne sledoval ich rozhovory, v ktorých svoje chudnutie opisovali.

Nepatrí medzi najlepšie hodnotené filmy

Snímke sa však nedostalo medzi divákmi najlepšieho prijatia. Aktuálne jej na ČSFD svieti hodnotenie len 61 % a na portáli IMDb 5,4/10. Ak vás však zaujala, alebo chcete vidieť 50 Centa v inom svetle, než ho poznáte, pustite si ju, možno vám sadne.

