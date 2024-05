Seriálová novinka na Netflixe patrí medzi tie najsledovanejšie: Má ale príšerné hodnotenia, toto ľuďom prekáža

Seriál s názvom Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal sa v posledných dňoch zaradil medzi tie najsledovanejšie. Prekvapivé ale je, aké má zlé hodnotenia. Pozerajte ho preto len na vlastné riziko.

Článok pokračuje pod videom ↓

Život je krátky. Dopraj si románik

„Život je krátky. Dopraj si románik.“ Týmito slovami v roku 2001 uviedla agentúra Ashley Madison, online zoznamka pre ľudí v manželstve, ktorí sa zaujímajú o možnosť nevery, na trh niečo nevídané, píše Netflix. Spoločnosť, a to, čo ponúka, mnohých nahnevala, no obrovské množstvo ľudí aj prilákala. Vďaka tomu firma zarobila milióny dolárov a získala si pozornosť médií. Zdalo sa, že jej úspech je nekonečný, no potom prišiel prudký pád a tajomstvá 37 miliónov ľudí boli zrazu nečakane odhalené.

Seriál Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal sa zaoberá práve vzostupom a pádom nezvyčajnej zoznamky, ktorá ovplyvnila životy množstva párov a rodín. Súčasťou 3-dielnej dokusérie sú aj rozhovory s bývalými zamestnancami, ale aj s klientmi spoločnosti. Tvorcovia série sa zaujímali o to, čo milióny ľudí na tomto koncepte priťahovalo, ale aj o to, ako to celé vidia partneri niekdajších klientov. Zaujímavé je, že spoločnosť existuje aj dnes, zo škandálu sa pozbierala a aj naďalej poskytuje svoje služby.

Ľudia majú zmiešané pocity

Napriek tomu, že seriál v súčasnosti patrí na Netflixe medzi tie najsledovanejšie, neteší sa priaznivým hodnoteniam, ba práve naopak. Na ČSFD má momentálne len 58 %. Na IMDb si získal 6,3 hviezdičiek z 10. Podľa Rotten Tomatoes mu kritici udelili len 50 % a diváci ešte menej, biednych 38 %. Podľa niektorých je to teda riadny prepadák.

Niektorí ľudia to nevidia až tak zle a považujú dokument za celkom dobrý, no prekáža im, že sa v závere vlastne nedočkali rozuzlenia. Nie je totiž jasné, kto únik informácií spôsobil a ako to ďalej skončilo. Vie sa, že išlo zrejme o hackerskú skupinu, no nevie sa, kto za ňou bol. Viacero hodnotiteľov priznalo, že samotná téma seriálu ich zaujala, no spracovanie bolo slabšie.

Aj tento článok ste si mohli prečítať do konca vďaka našim predplatiteľom.

Staňte sa súčasťou PREMIUM klubu a získate benefity v hodnote 28 €.