Bridgerton opäť absolútne ovládol Netflix: Jeho pikantná scéna mohla vyzerať inak, Penelope ešte uvidíme „veľmi nahú“

Koncom minulého týždňa dorazila na Netflix očakávaná tretia séria seriálu Bridgerton, ktorá priniesla to, čo mnohí aj očakávali: klebety, dávku romantiky, no aj vášne — malý spoiler, dokonca aj medzi ústrednou dvojicou. Ako ukazujú čísla FlixPatrolu, nachádza sa na čele najsledovanejších po celom svete. Zatiaľ sme však videli len jeho polovicu a vyzerá to tak, že sa ešte je na čo tešiť.

Streamovacia služba v prípade tohto seriálu postupovala tak, ako už niekoľkokrát v minulosti a odpremiérovala najprv štyri epizódy. Na ďalšie štyri si budeme musieť počkať do 13. júna. No diváci sú na ne veľmi zvedaví a už sa objavujú náznaky toho, čo môžeme očakávať.

Dostala vysoké hodnotenia

Fanúšikovia Bridgertonu sú podľa hodnotení, ktoré seriálu udeľujú, zatiaľ s treťou sériou spokojní. Na ČSFD jej svieti 75 % a na portáli IMDb hodnotenie 7,4/10. Pre porovnanie len podotýkame, že prvá séria z tohto hľadiska taká úspešná nebola a na ČSFD obstála len na 66 %.

Tentoraz sledujeme púť za láskou Penelope a Colina a zdá sa, že je to na dobrej ceste. No netreba zabúdať na to, že my vieme jedno tajomstvo, ktoré on zatiaľ nie. Ak Bridgerton sledujete, viete, o čom hovoríme a zbytočne to prezrádzať nebudeme.

A ak ste čítali knižnú predlohu, taktiež vám je zrejmé, že seriál nejde úplne podľa nej, takže môže prekvapiť aj týchto divákov. Týka sa to napríklad aj vzrušujúcej scény v koči a témy lady Whistledown. Ak by totiž seriál išiel podľa kníh, jej identitu by Colin odhalil ešte pred zasnúbením. Zostáva nám teda iba v napätí čakať, čo sa na obrazovkách Netflixu stane.

Vyzerá to tak, že táto scéna nebola tá najhorúcejšia

Penelope stvárňuje herečka Nicola Coughlan, ktorú, ako avizuje portál UNILAD, čaká v druhej polovici tejto série sexuálna scéna, ktorú v médiách opisujú ako „veľmi nahú“. Čo to presne znamená, zatiaľ nevieme.

Prvá séria Bridgertonu obletela svet práve aj diskusiou o jej sexuálnych scénach. Tej druhej zas mnohí diváci vyčítali, že ich tu bolo málo. Či sa tvorcovia „poučili“ a dajú ľuďom viac toho, čo chceli, uvidíme už čoskoro.