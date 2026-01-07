Ľudia si môžu konečne vydýchnuť: Doprava je po celom dni obnovená, vlaky meškali v priemere 100 minút

Doprava v košickom uzle a na nadväzujúcich tratiach je obnovená a prevádzka prebieha v štandardnom režime.
Pre TASR to uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček s tým, že po odstránení technických obmedzení na železničnej infraštruktúre v správe Železníc Slovenskej republiky sa postupne obnovila plynulosť železničnej dopravy.
Meškali desiatky vlakov
„ZSSK vývoj dopravy naďalej monitoruje a cestujúcich priebežne informuje prostredníctvom svojich oficiálnych komunikačných kanálov,“ dodal hovorca.
V dôsledku nepriaznivého počasia evidovala ZSSK na východnom Slovensku, najmä v okolí Košíc, desiatky meškajúcich vlakov. Od 5:00 ráno dosahovalo priemerné meškanie približne 100 minút, v niektorých prípadoch aj viac.
Situáciu spôsobili technické obmedzenia na infraštruktúre Železníc Slovenskej republiky. V stanici Košice bola pre zlé počasie obmedzená možnosť prestavovania výhybiek, čo výrazne narušilo plynulosť železničnej dopravy.
