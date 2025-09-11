Ľudia ju nechali vykrvácať: Vo vlaku dobodali mladú Ukrajinku, cestujúci namiesto rýchlej pomoci vytiahli mobily

Sociálne siete zaplavili šokujúce zábery zo Severnej Karolíny. Vo vlaku bola dobodaná 23-ročná Ukrajinka a zatiaľ čo krvácala na podlahe, viacerí cestujúci namiesto toho, aby jej pomohli, vytiahli mobilné telefóny a hrôzostrašnú scénu si natáčali.
Podľa denníka Daily Mail došlo k tragédii ešte 22. augusta vo vlaku smerujúcom z mesta Charlotte. Obeťou sa stala Ukrajinka Irina Zarutská. Z Ukrajiny ušla do Spojených štátov v roku 2022, keď hľadala bezpečie pred vojnou. Len nedávno sa prisťahovala k svojmu partnerovi v meste Charlotte v Severnej Karolíne, kde pracovala v miestnej pizzerii.
Osudná cesta z práce
Cesta z práce domov sa jej však stala osudnou. Keď si vo vlaku sadla a prezerala si mobil, zozadu na ňu zaútočil recidivista Decarlos Brown Jr., ktorý ju bodol vreckovým nožom. Irina ani nestihla uvidieť jeho tvár, útočník ju zasiahol trikrát do krku a rúk. Na kamerových záberoch, ktoré polícia zverejnila, je zachytený moment útoku aj chvíľa, keď Brown odchádza cez vlakový vozeň s nožom od krvi.
Zomrela priamo pred očami cestujúcich
Záchrana prišla neskoro. Jeden z cestujúcich si síce vyzliekol tričko a snažil sa ním zastaviť krvácanie, no medzi útokom a jeho reakciou uplynuli takmer dve minúty. Žena svojim zraneniam podľahla priamo vo vlaku. Ďalšia žena si k nej kľakla a snažila sa pomôcť, väčšina však zostala stáť bez pohnutia.
“I got that white girl”
That’s what that monster said right after stabbing Iryna Zarutska on that bus in Charlotte. Don’t you dare tell me this was not about race. pic.twitter.com/Sh9oyTedCf
— Ty’s Tough Talk🇺🇸 (@toughtalkty) September 9, 2025
Niektorí ľudia namiesto pomoci situáciu chladnokrvne zaznamenávali. Muž v modrom tričku s logom McDonald’s, v šiltovke a okuliaroch okamžite vytiahol mobil. Ďalšia cestujúca si scénu natáčala, aj keď krv stekala po podlahe až k jej nohám.
Útočník bol násilník so záznamom, hrozí mu trest smrti
Polícia páchateľa krátko po incidente zadržala a obvinila z vraždy prvého stupňa. Podľa vyšetrovateľov išlo o náhodnú obeť. Brown Junior ženu nepoznal a vybral si ju bezdôvodne. Ako pripomína BBC, muž má bohatý kriminálny register. Od roku 2011 bol odsúdený štrnásťkrát, okrem iného za vlámanie či ozbrojenú lúpež, za ktorú si odsedel päť rokov.
Burn this image into your brain:
What happened in Charlotte was a public execution
A premeditated hate crime by a black homicidal criminal against a defenseless terrified white refugee
All brought to you by woke DEI judicial activism and Democrat ‘restorative justice’ policies pic.twitter.com/rDbRRCVRbL
— Benny Johnson (@bennyjohnson) September 9, 2025
Naposledy stál pred súdom začiatkom tohto roka za zneužívanie tiesňového čísla 911, no odišiel s podmienkou. Ak bude uznaný vinným, hrozí mu v USA až trest smrti. Jeho rodina tvrdí, že trpí vážnymi psychickými problémami a počas osudnej noci prekonal nervový kolaps.
