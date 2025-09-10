Trump nazval vraha, ktorý vo vlaku zabil Ukrajinku, zvieraťom. Požaduje pre neho trest smrti

Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Trump požaduje trest smrti pre vraha utečenky z Ukrajiny.

Americký prezident Donald Trump v stredu požadoval trest smrti pre muža, ktorý v auguste v prímestskom vlaku v štáte Severná Karolína na smrť dobodal ukrajinskú utečenku. Útočníka v utorok obvinili z federálneho zločinu, za ktorý mu môže byť udelený trest smrti, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„ZVIERA, ktoré tak brutálne zavraždilo krásnu mladú ženu z Ukrajiny, ktorá prišla do Ameriky hľadať mier a bezpečie, by malo byť ‚rýchlo‘ (o tom niet pochýb!) súdené a mal by mu byť udelený iba TREST SMRTI. Nemôže existovať žiadna iná možnosť!!!“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth.

Vyhlásenie amerického prezidenta nasleduje po oznámení ministerky spravodlivosti Pam Bondiovej, že pre obvineného 34-ročného DeCarlosa Browna ml. bude žiadať „maximálny trest“.

Brutálny útok v prímestskom vlaku

Čelí obvineniu z útoku s následkom smrti, za ktorý hrozí doživotie alebo trest smrti. Minulý mesiac bez vyprovokovania odzadu bodol nožom do krku 23-ročnú Ukrajinku Irynu Zaruckú v prímestskom vlaku. Video útoku zverejnila spoločnosť CATS, zodpovedná za verejnú dopravu v oblasti mesta Charlotte.

Brown ml. je bezdomovec s duševnými problémami a pred týmto prípadom bol 14-krát zadržaný za rozličné trestné činy. Zarucká utiekla z Ukrajiny do USA po začiatku ruskej invázie v roku 2022.

