Ľudia ich označili za odpad, majú hodnotenie aj 0 %: Toto je TOP 10 najhorších vianočných filmov všetkých čias

Vianoce sú sviatkami radosti a pokoja, prečo si ich preto kaziť sledovaním veľmi zlých filmov? Nielen slovenské televízne stanice, ale aj populárne streamovacie platformy sa predháňajú v tom, kto vytiahne väčšie eso z rukáva a pritiahne k svojim obrazovkám väčšie množstvo ľudí. Ak by sa niektorá z nich rozhodla ponúknuť vám niečo z tejto desiatky, prepínajte, alebo rovno vypínajte. Aj podľa kritikov totiž ide o nesmierny odpad, ktorý vám Vianoce len pokazí.

Článok pokračuje pod videom ↓

Rebríčky najlepších či najobľúbenejších vianočných filmov sú bežné a tento rok ste na nejaký už pravdepodobne natrafili. Rebríčkov, ktoré ale divákov upozorňujú na naozaj zlé vianočné filmy, zas až tak veľa nie je. Portál Rotten Tomatoes sa preto jeden rozhodol dať dohromady na základe percent pozitívnych recenzií na dané vianočné snímky (uvádzané pri názve filmu).

Ktoré filmy by ste teda nemali tohtoročné Vianoce pozerať, ak si nechcete pokaziť sviatočnú náladu?

Santa Clause 3 (The Santa Clause 3: The Escape Clause) – 17 %

Ďalšie pokračovanie Disneyho rodinnej komédie tentoraz predostiera hneď niekoľko dejových zápletiek. Jednak tú, že Scott Calvin (Tim Allen), ktorý sa stal Santa Clausom so svojou manželkou Carol čakajú dieťa, ktoré sa má narodiť práve na Štedrý deň a jednak žiarlivostnú s Jackom Frostom, ktorý si myslí, že Santa ho chce zatieniť.

Všade samé zvončeky (Jingle All the Way) – 20 %

Arnold Schwarzenegger vo vianočnom filme znie ako nie veľmi dobrá kombinácia už pri pohľade na plagát k filmu. No aj keď sa hovorí, že nemáme súdiť knihu (v tomto prípade film) podľa obalu, tu je to namieste. Aj keď Všade samé zvončeky mnohí považujú za vianočnú klasiku, kritici hovoria o veľkom kariérnom prešľape známej svalnatej hviezdy. Ale zas na druhú stranu, vo svojej filmografii má podobných prešľapov niekoľko.

Tento rok Vianoce nebudú (A Merry Friggin´ Christmas) – 14 %

Táto vianočná komédia láka divákov najmä na herecké obsadenie – v hlavných úlohách sa predstavili Robin Williams a Lauren Graham (Gilmore Girls). No popravde, aj podľa kritikov je to jediné plus na celom filme.

Vianoce bývajú sviatkami pokoja. To by ich ale Boyd so svojou rodinou nemohol tráviť v dome svojich rodičov, naviac v prítomnosti otca, ktorému sa už roky vyhýba. Keď si Boyd uvedomí, že darčeky pre syna zabudol doma, musí sa so svojím otcom vydať na cestu cez snehovú víchricu, aby darčeky priviezli pred svitaním a Vianoce tak zachránili.

Čierne Vianoce (Black Christmas) – 14 %

Ako názov filmu napovedá, v tomto prípade nepôjde o pohodový film plný humoru a romantiky, ale skôr o snímku, kde sa budú kopiť mŕtve telá a krv bude tiecť potokom. Škoda len, že tento film je zároveň aj tak strašne tupý.

Tento horor sa točí okolo starej legendy o chlapcovi, ktorý vyvraždil celú svoju rodinu. O niekoľko rokov neskôr sa tento chlapec, dnes už dospelý muž, vrátil, pretože chce na Vianoce vraždiť znovu.

Bláznivá strela – Amerika v ohrození (An American Carol) – 12 %

Známy režisér, z ktorého autorskej dielne vyšlo niekoľko známych paródií, sa rozhodol po svojom prerozprávať klasickú rozprávku Vianočná koleda od Charlesa Disckensa. V tomto filme sa ale na krížovú výpravu vydáva antiamerický filmár Michael Malone, ktorý chce zrušiť americký Deň nezávislosti, pričom jeho zbraňou je jeho najnovšie filmové dielo nazvané „Zdochnite, vy americké prasatá“. V onen sviatok, teda 4. júla, ho ale navštívia traja duchovia, ktorí sa mu namiesto Vianoc snažia ukázať význam Dňa nezávislosti. Treba k tomu dodať niečo viac?

Blázni a poloblázni (Mixed Nuts) – 13 %

Ďalšia vianočná klasika z 90. rokov, po ktorej ale tento rok, zdá sa, žiadna zo slovenských a českých televízií nesiahne.

Sú Vianoce, a to je čas, kedy majú linky dôvery a psychologické poradne najviac práce. Inak tomu nie je ani v Lifesavers, kde sa samovraždy snaží vyhovoriť trojica hrdinov – dobrácky šéf Philip, mrzutá pani Munchniková a ľahostajná Catherina. Linka dôvery sa ale vinou nedostatku financií ocitá v existenčných problémoch a z priestorov, kde funguje, sa musí vysťahovať. Navyše, ani osobný život Philipa na tom nie je úplne najlepšie. Kým sa totiž pred kolegami snaží zakryť koniec ich práce, zavolá mu jeho priateľka Susan, že sa s ním rozchádza.

Prežiť Vianoce (Surviving Christmas) – 8 %

Existuje vôbec v Hollywoode herec, ktorý by na konte nemal aspoň jeden vianočný film. Tento, v hlavnej úlohe s Benom Affleckom, ale podľa kritikov nevyšiel úplne najlepšie.

Obľúbený herec sa tu objavil v úlohe milionára, ktorý chce konečne prežiť poriadne Vianoce. To chce docieliť tak, že sa vydá do rodného mesta a do domu, v ktorom kedysi vyrastal. V ňom už ale žije iná rodina, ktorej milionár zaplatí 250-tisíc dolárov, aby s nimi – ako ich syn, mohol prežiť sviatky. Samozrejme, celé to vedie k nečakaným situáciám a momentom. Či sa ale zasmejete, je otázne. Podľa kritikov totiž nie.

Vianoce na nože (Deck the Halls) – 6 %

Matthew Broderick a Danny DeVito „žiaria“ v úlohách susedov, ktorí medzi sebou súperia o najkrajšiu vianočnú výzdobu. Obaja chcú byť „kráľom Vianoc“, preto sa rozhodnú svoje domy ozdobiť čo najväčším a najsilnejším počtom vianočných svetielok, ktoré bude vidieť až do vesmíru. Nikto ale nedokáže odhadnúť, aký koniec tieto prázdniny budú mať.

Vianoce naruby (Christmas with the Kranks) – 5 %

Zdá sa, že herec Tim Allen je hotovým kráľom vianočných filmov, pretože vo svojej filmografii ich má hneď niekoľko. Táto ale nevyšla úplne na výbornú, na čom sa zhodli aj tunajší diváci.

Vianoce u Krankovcov boli vždy veľkolepé – najkrajšie vyzdobený dom na ulici, tony darčekov a najlepšie vianočné večierky. Tentoraz ale Luther a Nora Krankovci nemajú absolútne chuť nič oslavovať, pretože ich dcéra odíde na mierovú misiu do Peru. Navyše, keď Luther zistí, že minulý rok ho Vianoce stáli 6-tisíc dolárov, rozhodne sa pre úspornejší režim. Za 3-tisíc si s manželkou kúpia vianočnú výletnú plavbu, ktorá ale padá v momente, keď budú mať len 12 hodín na to, aby zorganizovali krásne Vianoce pre ich dcéru, ktorá sa napokon aj s množstvom peruánskych priateľov vráti na sviatky domov.

Luskáčik 3D (The Nutcracker) – O %

No a to najhoršie z najhoršieho? Klasický muzikál Luskáčik britsko-maďarskej produkcie. Príbeh sa odohráva v 20. rokoch 20. storočia vo Viedni. 9-ročná Mary žije v dome plnom krásnych vecí, ale zároveň aj samoty, preto nie div, že túži po nejakom priateľstve a dobrodružstve. Na Štedrý večer prichádza k Mary jej milovaný strýko Albert, ktorý jej dáva ako darček dreveného panáčika Luskáčika. V ten deň, neskoro v noci, dievčatko panáčika oživí a zisťuje, že panáčik je v skutočnosti zakliaty princ, ktorý Mary vezme na obdivuhodnú cestu do ohromujúcej dimenzie, kde majú hračky ľudskú podobu a všetko sa zdá byť desaťkrát väčšie. No všetko, samozrejme, nie je také krásne, ako sa zdá a hlavných hrdinov čaká veľké nebezpečenstvo.