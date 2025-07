Lietanie v Európe čaká revolúcia: Nová technológia má zjednodušiť cestovanie, tieto pravidlá môžu byť čoskoro minulosťou

Cestovanie lietadlom v rámci Európy by sa mohlo čoskoro výrazne zmeniť. Európska komisia (EK) potvrdila uvoľnenie pravidiel prepravy tekutín v príručnej batožine.

O novinkách informovali TV Noviny na základe informácií talianskeho denníka Corriere della Sera.

Viac tekutín a rýchlejšie kontroly

Zmeny majú prísť spolu s novou technológiou, a to moderným skenerom Hi-Scan 6040 CTiX. Spoločnosť Smiths Detection, ktorá dostala od EK „zelenú“, ponúka nový softvér, ktorý dokáže rozpoznať potenciálne nebezpečenstvo prostredníctvom trojrozmerného skenera.

Ich zavedenie do praxe by teda mohlo znamenať nielen koniec zdĺhavých procesov pri kontrolách a potrebu vykladania notebookov či mobilov „na pás“, ale aj zatváranie tekutín do plastových vreciek.

Okrem toho nový skener uvedie do praxe ešte jednu výraznú zmenu. Jeho využívanie na letiskách prinesie definitívny koniec zákazu fliaš s obsahom väčším ako 100 mililitrov.

Čaká na schválenie

Zariadenia by sa mali postupne rozšíriť na väčšinu letísk v rámci Európskej únie. Aktuálne sú nainštalované na väčších letiskách, a to napríklad v Berlíne či v Amsterdame.

Po získaní súhlasného stanoviska ECAC môžu byť označené pečiatkou na schválenie EÚ, čo by mohlo priniesť ďalšiu vlnu ich rozšírenia do Nemecka, Írska, Švédska alebo Holandska.