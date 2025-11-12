Lietadlo budúcnosti: Leteckí inžinieri predstavili sľubný projekt, nový model má byť šetrnejší k planéte

Foto: Profimedia

Tomáš Mako
Podľa riaditeľa spoločnosti má projekt možnosť vyrovnať sa lietadlám od spoločností Boeing či Airbus.

Vysoké emisie z leteckej dopravy trápia planétu čoraz viac. Úrady aj letecké spoločnosti preto stále hľadajú riešenia. Ako sa zdá, prvý nápad je už na svete. Inžinieri chcú dať do prevádzky nový typ lietadla, vďaka ktorému by sa ušetrila spotreba paliva a znížil by sa tak vplyv na životné prostredie.

Píše o tom CNN. Dizajn lietadla Natilus Horizon, od spoločnosti Natilus, ktorý leteckí inžinieri predstavili, má karosériu s tzv. zmiešanými krídlami. S nimi má lietadlo za cieľ znížiť emisie až o 50 %.

Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Alexeya Matyusheva má projekt možnosť vyrovnať sa lietadlám od spoločností Boeing či Airbus.

„Jednou z výziev zmiešaného dizajnu karosérie je stabilita a kontrola,“ vysvetľuje Matyushev. „Myslím, že to je miesto, kde McDonnell Douglas (výrobca lietadiel, ktorý sa spojil s Boeingom, pozn. red.) a Boeing skutočne zakopli – ako stabilizovať lietadlo,“ tvrdí.

Koncept lietadla so zmiešanými krídlami však úplne nový nie je, v 90. rokoch minulého storočia ho predstavila spoločnosť McDonnel Douglas, do praxe však uvedený nikdy nebol.

Dôležité výhody

Jedinečný tvar lietadla, do ktorého spoločnosť vkladá svoju nádej, má priniesť niekoľko výhod. Jednou z nich je znížená hmotnosť lietadla, do ktorého by sa však zmestilo rovnaké množstvo cestujúcich či nákladu. Došlo by tiež k zníženiu odporu vzduchu o 30 %. „V malom lietadle máte menšie motory, čo vytvára menšiu spotrebu paliva. Keď dáte tieto dve veci dokopy, začne to vytvárať zníženie emisií na sedadlo spolujazdca asi o 50 %,“ dodáva riaditeľ.

Veľkou výhodou je tiež to, že si projekt nebude vyžadovať žiadnu zmenu letiskovej infraštruktúry. Nový model by sa zmestil všade, kde by sa zmestil napríklad Boeing 737 či Airbus A320.

Hoci ide na prvý pohľad o lietadlo budúcnosti, motory lietadla by zostali na rovnakej báze, na akej funguje drvivá väčšina strojov. S elektrickými či vodíkovými motormi teda projekt nepočíta.

Plánované spustenie prevádzky Horizonu Matyushev odhaduje na rok 2030. Tento cieľ však on sám označil za veľmi ambiciózny.

