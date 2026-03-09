Liečiť sa budú týždne: Malý chlapček a muž sa zranili vrtuľou paramotora

Polícia vyšetruje trestný čin ublíženia na zdraví, ku ktorému došlo na dvore rodinného domu v okrese Vranov nad Topľou v sobotu (7. 3.) v čase obeda.
Vrtuľou paramotora sa zranil 42-ročný muž a 11-ročný chlapec.
Paramotor umožňuje človeku lietať pomocou padáka a malého motora s vrtuľou, ktorý má pripnutý na chrbte. Motor umožňuje získať alebo udržiavať výšku, prípadne štartovať z roviny bez kopca.
Liečiť sa budú celé týždne
TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Muž utrpel poranenia oboch rúk na viacerých miestach, ktorých liečenie si vyžiada približne 42 dní.
„Aj 11-ročný chlapec bol zranený, a to na hlave, ramene a kolene. Zranenia boli vážne a vyžiadajú si niekoľkotýždňové liečenie,“ dodala hovorkyňa.
