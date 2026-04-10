Ležal v ľadovcovej trhline na Špicbergoch: Zomrel známy polárnik Miroslav Jakeš, mal 75 rokov

Foto: Facebook/The Nome Nugget

Nina Malovcová
Zmizol bez stopy, našli ho v hlbinách ľadovca.

Na arktickom súostroví Špicberky sa tragicky skončila výprava českého polárnika. Miroslav Jakeš zomrel počas sólovej expedície, jeho telo objavili záchranári v ľadovcovej trhline.

O prípade informoval portál  iDnes s odvolaním sa na úrad guvernéra Špicbergov, podľa ktorého našli 75-ročného Čecha v národnom parku Sør-Spitsbergen. Ležal v približne 20-metrovej hĺbke v trhline na ľadovci Skilfonna, kam pravdepodobne spadol počas presunu náročným terénom.

Posledné spojenie prišlo začiatkom apríla

Skúsený cestovateľ bol na výprave úplne sám. Naposledy sa ozval 2. apríla, keď smeroval na juh súostrovia k oblasti Sørkapp. Jeho trasa viedla cez nehostinnú oblasť Russefjella, kde sú podmienky mimoriadne náročné aj pre skúsených polárnikov.

Keď sa prestal hlásiť, úrady okamžite spustili pátranie. Už v pondelok večer vyslali vrtuľník, no po mužovi nenašli žiadne stopy. Do akcie sa zapojili aj dobrovoľníci z Červeného kríža v Longyearbyene, nepriaznivé počasie však opakovane komplikovalo zásah a znemožňovalo pristátie v teréne.

Muž, ktorý sa dostal na severný pól desiatky ráz

Miroslav Jakeš bol jednou z najvýraznejších osobností českého polárneho dobrodružstva. V roku 1993 sa ako prvý Čech dostal na severný pól na lyžiach. Do Arktídy sa následne vracal opakovane, podľa dostupných informácií absolvoval približne dvadsať výprav. Jeho kariéra bola plná extrémnych momentov.

V roku 1986 ako prvý Čech vystúpil v zime sólo na Aconcaguu, najvyššiu horu Južnej Ameriky. Pri zostupe takmer zahynul, utrpel ťažké omrzliny a prišiel o niekoľko prstov na nohách. Napriek tomu pokračoval v expedíciách a v roku 1996 uskutočnil aj unikátny prechod Grónska bez spojenia so svetom.

Aj v pokročilom veku zostával aktívny a organizoval výpravy pre ďalších nadšencov. Jeho posledná cesta sa mu však stala osudnou.

