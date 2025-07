Letným táborom sa prehnala smršť: Záchranári sa snažia nájsť nezvestné deti, hlásia už aj obete

Prívalové povodne v oblasti neďaleko mesta San Antonio si už vyžiadali najmenej 24 obetí, oznámil v piatok neskoro večer predstaviteľ okresu Kerr v štáte Texas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„V tejto chvíli môžem potvrdiť, že máme približne 24 obetí,“ povedal na tlačovej konferencii Larry Lethia – šerif okresu Kerr. Predchádzajúce správy informovali o 13 obetiach povodní, ktoré zapríčinili silné zrážky.

Americký prezident Donald Trump v piatok vyjadril zdesenie zo situácie v Texase. „Je to hrozné, tie povodne. Je to šokujúce,“ povedal Trump novinárom, zatiaľ čo sa záchranári snažili nájsť uviaznutých obyvateľov vrátane približne 23 dievčat z letného tábora, ktoré sú naďalej nezvestné.

🚨 BREAKING: At least TWO of the girls missing from Camp Mystic after the flooding in Texas have been rescued

23 were originally reported missing from the Christian summer camp.

KEEP PRAYING! It’s working! pic.twitter.com/Ri0IborHmp

— Nick Sortor (@nicksortor) July 4, 2025