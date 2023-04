Letiaca krava zabila dôchodcu pri vykonávaní malej potreby. Takto sa odohrala tragédia, ktorá otriasla Indiou

Dôchodcu, ktorý močil pri koľajniciach, zabila krava. Krátko predtým do nej vrazil vlak a vystrelil ju do výšky, odkiaľ spadla na staršieho muža. Po prevoze do nemocnice ho vyhlásili za mŕtveho.

Shivdayal Sharma (82) zomrel minulý týždeň po tom, čo rýchlik zrazil kravy, pričom jednu z nich vystrelil asi 30 metrov do vzduchu. Následne ho privalila a usmrtila, píše LADbible.

Muž, ktorý bol elektrikárom na dôchodku, si počas desivej nehody uľavoval v blízkosti koľají. Druhá osoba, ktorá stála v jeho blízkosti, len o vlások unikla zásahu zvieraťom.

Vlak išiel 160 km/h

Bizarná tragédia sa stala v meste Alvár v Indii, kde sa kravy zatúlali na železničné koľaje. V danej oblasti, na trase Bombaj – Gudžarát, môžu vlaky dosiahnuť rýchlosť až 160 kilometrov za hodinu.

Nehoda podnietila mnohých k tomu, aby požadovali lepšie bezpečnostné predpisy na trase. Železnice prijali viacero preventívnych opatrení na zníženie úmrtnosti zvierat na železničných tratiach. Začali napríklad stavať železné ploty pozdĺž vlakovej trate.