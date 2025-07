Letenky kúpite už od 17,99 eura: Z Bratislavy budete môcť letieť do novej destinácie, cestovatelia sa môžu tešiť

Od októbra sa otvára nové letecké spojenie, ktoré poteší najmä fanúšikov výhodného cestovania a objavovania menej tradičných európskych destinácií. Nízkonákladový dopravca Wizz Air oznámil, že začne lietať priamo z Bratislavy do rumunskej metropoly.

Ako upozorňuje portál Aktuality, pravidelná linka medzi Bratislavou a Bukurešťou sa spustí 28. októbra 2025 a fungovať bude počas zimného letového poriadku. Lietadlá budú premávať trikrát týždenne, a to v utorok, vo štvrtok a v sobotu. Na linke bude nasadený moderný Airbus A321neo s kapacitou až 239 miest. Cestujúci sa tak môžu tešiť na komfortnejší let aj napriek nízkonákladovej kategórii.

Letenky od 17,99 eura už v predaji

Letisko M. R. Štefánika uviedlo, že letenky sú už dostupné na oficiálnej webovej stránke dopravcu a cez jeho mobilnú aplikáciu. Ceny začínajú už od 17,99 eura za jednosmerný let vrátane všetkých poplatkov a jednej malej príručnej batožiny s rozmermi 40 × 30 × 20 cm. Počas písania tohto článku sa však daná linka ešte v systéme nezobrazovala, no predaj by mal byť čoskoro plne aktívny.

Pre Wizz Air ide o výnimočný krok

Wizz Air má aktuálne v Bratislave iba veľmi obmedzené pôsobenie, prevádzkuje lety len do Skopje a Londýna. Nová linka do Bukurešti tak výrazne rozširuje jeho ponuku a prináša nové možnosti aj pre slovenských cestovateľov.

„S potešením spúšťame novú linku z Bratislavy do Bukurešti, čím ďalej rozširujeme našu sieť spojení a ponúkame cenovo dostupnejšie možnosti cestovania. Bukurešť je vďaka svojmu spojeniu histórie, kultúry a moderného života atraktívnou destináciou pre našich zákazníkov,“ uviedla pre Aktuality Olivia Harangozo, manažérka pre korporátnu komunikáciu spoločnosti Wizz Air.