Len dve hodiny od našich hraníc nájdete unikátne dlhú dedinu: Nikdy ste o nej nepočuli, prirovnávajú ju k Toskánsku

Ak ste už niekedy cestovali po poľskom vidieku, určite ste si všimli jeden zvláštny fenomén: mnohé poľské obce sa rozťahujú do dĺžky, nie do šírky. Často tak prechádzate dedinami, ktoré sa tiahnu pozdĺž cesty, akoby nemali nikdy skončiť. No jedna z nich medzi nimi mimoriadne vyniká. Reč je o dedinke Sułoszowa, ktorá si právom vyslúžila titul jednej z najdlhších obcí s jedinou ulicou na svete.

Slováci o nej často ani netušia, hoci ju nájdeme hneď za hranicami. Od hraničného priechodu Trstená – Chyžné je táto dedinka vzdialená približne dve hodiny autom. Nachádza sa v Malopoľskom vojvodstve, neďaleko Krakova, a rozhodne v nej nenájdete ani jednu odbočku. Žiadna totiž neexistuje.

Prirovnávajú ju k Toskánsku, pohľad na ňu vás očarí

Dedinka Sułoszowa patrí medzi svetové unikáty a svojím netradičným usporiadaním fascinuje ľudí z celého sveta. Ako uviedol portál Express, hoci ju niektorí prirovnávajú k Toskánsku, „táto malá poľská dedinka je taká výnimočná, že je ťažké ju prirovnať k čomukoľvek inému na tomto svete.“

Mnohí ľudia pri pohľade na dedinku — zachytenú na snímkach z dronu — prirovnali jej vzhľad k listu. Z hlavnej ulice totiž nevedú žiadne vedľajšie cesty a celé okolie tvorí fascinujúca mozaika obdĺžnikových polí. Z výšky tak obec pripomína umeleckú mozaiku plnú farebných pásov, ktoré sa rozlievajú po krajine ako žily v liste.

Sułoszowa je dôkazom, že aj malá obec môže byť veľkým unikátom. „Každý rok, najmä na jar a v lete, navštevuje našu dedinu množstvo turistov – kvôli krásnej krajine aj obľúbeným atrakciám, ako je hrad Pieskowa Skała či naša známa skala Maczuga Herkulesa (Herkulov kyjak),“ opísala pre Express Katarzyna Bieda z rady administratívneho obvodu Gmina Sułoszowa.

Oblasť láka návštevníkov útesmi, roklinami aj množstvom jaskýň, no svoje si tu nájdu aj milovníci histórie a kultúry. Podľa údajov štatistického úradu žilo v roku 2017 v Sułoszowej celkovo 5 819 obyvateľov. Jej pôvod pritom siaha až do 16. storočia.

Na otázku, prečo obec vznikla práve ako lineárna a dodnes patrí k najdlhším takýmto dedinám v Poľsku, Katarzyna Bieda odpovedala: „Záležitosť jednouličnej štruktúry pochádza z minulosti. Pre ľudí bolo kedysi jednoduchšie žiť pozdĺž jednej cesty – najmä kvôli doprave a prístupu ku komunikácii.“