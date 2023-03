Lekári ostali v šoku: Z mozgu ročného dievčatka vyoperovali jej dvojča, malo aj ruky a náznak prstov

Čínski lekári sa museli popasovať s extrémne ojedinelým prípadom. Ročné dievčatko malo v mozgu nenarodené dvojča, ktoré bolo potrebné vyoperovať.

Ako informuje web IFL Science, ročné dievčatko malo nezvyčajne veľkú hlavu a malo problém s motorickými funkciami. CT vyšetrenie podľa štúdie publikovanej v časopise Neurology ukázalo, že jej mozog bol stlačený a hromadila sa v ňom tekutina, v mozgových komorách taktiež zaznamenali nezvyčajný rast.

Bolo potrebné vykonať operáciu, po ktorej ostali lekári v šoku. Ukázalo sa totiž, že v lebke dievčatka rástlo jej nenarodené dvojča. Masa mala vyvinuté horné končatiny a dokonca aj náznak prstov. Inak ale bolo extrémne nevyvinuté.

„Fetus in fetu“, teda plod v plode, vzniká v raných štádiách tehotenstva, kedy sa zhluk vyvíjajúcich sa buniek nerozdelí tak, ako by sa mal. Následkom toho sú bunky jedného embrya obaľované bunkami druhého. Vďaka krvnému obehu vyvinutého plodu ostáva ten druhý pri živote, avšak nemá šancu riadne sa vyvinúť.

