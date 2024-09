Lejak neustáva, voda začala stúpať: Mesto na západe Slovenska vyhlásilo 2. stupeň povodňovej aktivity

Primátor Myjavy Ľubomír Halabrín vyhlásil na území mesta druhý stupeň povodňovej aktivity. Dôvodom je neustávajúci prívalový dážď, ktorého dôsledkom dochádza na území mesta a priľahlých častí Turej Lúky na rieke Myjava a všetkých jej prítokoch k stúpaniu hladín vodných tokov. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.

Článok pokračuje pod videom ↓

V piatok popoludní na mestskom úrade opäť zasadol krízový štáb. Cieľom stretnutia bola aktualizácia informácií o stave vodných tokov a rizikových lokalít v meste Myjava, o priebehu príprav záchranných prác a rozdelenie úloh na najbližšie hodiny a dni. „Pripravených je aktuálne 520 vriec naplnených pieskom na stavbu protipovodňových zábran a neustále sa monitorujú prítoky rieky Myjava i rieka samotná,“ podotkol Hrin.

Profil koryta by mal zvládnuť storočnú vodu

Zástupcovia mesta aktívne komunikujú s vodohospodármi o stave vodných nádrží Stará Myjava a Brestovec, pripravený je aj suchý polder pri myjavskej nemocnici. „Za zmienku pri tejto príležitosti stojí skutočnosť, že koryto rieky Myjava bolo v intraviláne mesta a mestskej časti Turá Lúka v predošlých rokoch zregulované tak, aby jeho profil v kritických chvíľach zvládol odviesť storočnú vodu. Takže z neho zatiaľ bezprostredné nebezpečenstvo nehrozí,“ dodal hovorca.

Samospráva podľa jeho slov pri príprave na nadchádzajúci víkend ráta so všetkými scenármi od bežného intenzívneho dažďa cez mierne vyliatie vodných tokov z korýt až po elimináciu povodňových vĺn a prípadné evakuácie obyvateľov postihnutých lokalít. „Tí by boli v prípade potreby prostredníctvom autobusov sústreďovaní do telocviční vybraných škôl. No všetci v krízovom štábe a povodňovej komisii mesta Myjava dúfajú a veria, že k tejto situácii nepríde,“ doplnil.