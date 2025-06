LA a Severné Írsko ako v horore, aj protesty na Slovensku: „Nechcem to zľahčovať, no nie je to katastrofa“, hovorí odborník

Zhromaždenia proti Orbánovi v Maďarsku, masové a dlhotrvajúce protesty v Srbsku, násilné protesty v USA a najnovšie aj nepokoje v Severnom Írsku. Protivládne protesty organizované krajnou pravicou prednedávnom zachvátili aj Rumunsko, u jeho suseda, v Bulharsku, sa ľudia búrili proti prijatiu eura. Situácia bola niekoľko mesiacov napätá aj v Gruzínsku.

Na prelome rokov 2024 a 2025 sa začala šnúra demonštrácií aj na Slovensku a trvali niekoľko mesiacov. Kým však u nás protesty pomaly odzneli, vo svete to vrie. Bezpečnostný analytik Radovan Bránik pre interez však upozornil, že tieto udalosti netreba vnímať ako katastrofu.

„Ak sa na to dívate z pohľadu jednej generácie, vyzerá to ako koniec sveta, pretože niektorí ľudia nič také nezažili. Z histórie ale vieme, že takéto veci sa cyklicky vracajú. Spomeňme si na nepokoje v Nemecku v roku 1968,“ hovorí.

Dodáva, že raz za generáciu sa svet „zblázni“ a dospeje do fázy, v ktorej ničí a rozbíja. „Raz za čas sa spoločnosť dostane do stavu, kedy to napätie, ktoré v nej vzrastá, exploduje a nejaký čas trvá, kým sa to upokojí. Nechcem to zľahčovať, nechcem, aby to vyznelo, že je to v poriadku, ale myslím si, že každá generácia potrebuje zažiť svoju revoltu.“

V utorok 11. júna sa v Budapešti zišlo 15-tisíc ľudí na zhromaždení hnutia odporu proti vláde populistického premiéra Viktora Orbána. Tak demonštrácie nazvali organizátori.

Ľudia dlhodobo kritizujú neslobodu, do ktorej sa krajina pod premiérom potopila, rečníci na proteste varovali pred autoritárskymi zákonmi, ktoré ohrozujú občianske slobody a nezávislosť médií.

Medzi protestujúcimi sa objavili aj známe osobnosti z oblasti médií a kultúry, kritizovali korupciu a väzby Viktora Orbána a jeho strany Fidesz na „našich ľudí“. Varovali aj pred návrhom zákona, ktorý by vláde umožnil cenzurovať a sledovať kritické médiá a mimovládne organizácie.

Orbánova vláda prednedávnom prijala zákon a ústavný dodatok, ktoré zavádzajú zákaz verejných podujatí na podporu LGBTI+ ľudí, vrátane PRIDE pochodu, a umožňujú používanie technológií na rozpoznávanie tváre a na potlačenie protestov.

Maďarsko pre tieto kroky namierené proti LGBTI+ osobám dlhodobo čelí kritike zo strany Bruselu. Aktuálne však prišla na rad aj žaloba zo strany EÚ, a to pre porušenie základných hodnôt Únie.

Ešte v marci sa v Maďarsku podľa The Straits Times konali demonštrácie, ktorých sa zúčastnili desiatky tisíc ľudí.

Už niekoľko dní, respektíve nocí, trvajú nepokoje v Severnom Írsku, píše CNN. Tie vypukli po tom, ako boli dvaja 14-roční chlapci obvinení a zatknutí zo sexuálneho útoku na dospievajúce dievča v meste Ballymena. Ide o dvoch migrantov z Rumunska. Tí svoje obvinenia popierajú.

V dôsledku ich údajného skutku boli v meste rozpútané výtržnosti. Stovky maskovaných mužov počas predchádzajúcich nocí útočili nielen na policajných príslušníkov, pričom bolo asi 32 z nich zranených, mali navyše podpaľovať autá a aj domy. Polícia hovorí o „rasovo motivovanom násilí“.

