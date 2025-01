Organizátorka protestov Janíčková: Označovať zhromaždenia ako pokus o destabilizáciu Slovenska je šialené, ohrozuje to slobodu

Opozícia sa spojila a žiadala koniec vládneho kabinetu, na čele ktorého stojí Robert Fico. Dôvodom je smerovanie Slovenska v oblasti zahraničnej politiky, no i kritika ministerky kultúry za SNS Martiny Šimkovičovej, alebo zlyhania šéfa vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu-SD. Mimoriadna schôdza v utorok 21. januára po krátkom čase prešla do tajného „režimu“.

Slovensko sa napriek tomu od premiéra dozvedelo, že sa opozícia, v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a koordináciou zo zahraničia, pripravuje na majdan. Fico okrem toho vyhlásil, že môže „s plnou vážnosťou“ povedať, že sa opozícia chystá brániť výkon vládnej moci a pokúsi sa vyvolať predčasné voľby. Spúšťačom by mohol byť napríklad zásah bezpečnostných zložiek „pri nejakých protestných aktivitách, ktoré by porušovali zákony“.

Robert Fico sa pri svojich vyjadreniach opiera o tajnú správu Slovenskej informačnej služby (SIS). Tá má okrem iného spomínať email, ku ktorému sa v utorok prihlásila občianska platforma Nie v našom meste. Jej zástupcovia tvrdia, že email nebol tajný, keďže bol doručený asi 120 ľuďom. Navyše ho mal vyprodukovať Chat GPT, ktorého základom boli informácie „zo zdrojov o nenásilných protestných hnutiach“.

Jedna z členiek občianskej platformy Nie v našom meste Zuzana Janíčková pre interez vysvetľuje, ako email vznikol a ako vníma to, že je predmetom tajnej správy SIS.

Hovoriť o nenásilných aktivitách ako o nebezpečných pokusoch o destabilizáciu Slovenska, je podľa nej šialené a ohrozuje to našu základnú slobodu zhromažďovania a prejavu.

Janíčková tiež hovorí, z čoho má obavy a či protesty naozaj môžu ohroziť smerovanie krajiny. „Ak mám z niečoho obavy, tak z toho, že minulý týždeň bolo témou v našej krajine to, že jeden študent nepodal ruku prezidentovi. Tento týždeň budeme riešiť verejnú komunikáciu občianskej platformy a popritom sa nám v štáte, ale aj na celom svete dejú významné udalosti, kroky a zmeny, ktoré nás môžu všetkých ovplyvniť ďaleko viac. A my im pre takéto veci, pre demokratické slušné postupy, nevenujeme dostatok pozornosti. To je pre mňa alarmujúce a nebezpečné,“ odkazuje.

Premiér na štvrtok 23. januára zvolal rokovanie Bezpečnostnej rady, ktorej vrava má byť rozšírená a zúčastniť sa má aj prezident Peter Pellegrini.

Ako vznikla občianska platforma Nie v našom meste? Aké sú vaše hlavné ciele?

Občianska platforma Nie v našom meste vznikla pred takmer 12 rokmi, keď bol v našom kraji v regionálnych voľbách zvolený Marian Kotleba. Nám ako slobodným demokratickým občanom záležalo na tom, aby v našom kraji zostala demokracia.

Odvtedy vždy, keď cítime potrebu vyjadriť svoj postoj a postaviť sa za slobodu a demokraciu, tak robíme rôzne aktivity od protestných stretnutí, cez stretnutia občanov, verejné kultúrne podujatia a spomienkové podujatia.

Spomeniem napríklad 17. november. Vždy ale konáme v súlade so zákonom. Všetko to čo robíme, sú legálne a legitímne občianske protesty, ktoré sú úplne bežné v každej demokratickej krajine. My vždy o tom informujeme silové zložky, pretože spolupráca s políciou a bezpečnosť všetkých účastníkov týchto podujatí je pre nás prvoradá.

Robert Fico hovorí o majdane pripravovanom opozíciou a mimovládnymi organizáciami. Vychádza z tajnej správy SIS, písanej aj na základe emailu, ku ktorému ste sa prihlásili vy. Za akým účelom ste vytvorili takýto email?

Súčasná koalícia niekoľkokrát odsúdila protestné zhromaždenia, v minulosti hovorila o neschopnosti akceptovať výsledky volieb, o šírení hystérie a nenávisti. Aktuálne spomína snahu o destabilizáciu krajiny. Ako to vnímate z pohľadu organizátorky protestov?

