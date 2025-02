Občianske protesty pokračujú: Pridá sa aj bašta Smeru-SD, Fico tu v posledných voľbách prevalcoval ostatných

Od Gelnice až po New York. V piatok 7. februára pokračujú občianske protesty s názvom „Slovensko je Európa!“ Do ulíc vyjdú ľudia vo viac ako 50 mestách.

„Slovensko patrí do slobodnej a demokratickej Európy! Nedovolíme, aby našu krajinu ovládli autoritárske praktiky a proruská propaganda. Tieto protesty sú už štvrté v tomto roku a budeme pokračovať, kým bude potrebné chrániť naše hodnoty!“ píše na sociálnej sieti Mier Ukrajine.

K protestom sa po prvýkrát pridá aj bašta Smeru-SD – Gelnica. V posledných parlamentných voľbách tu Ficova strana získala 29,91 percenta hlasov, Hlas-SD 20,98 percenta. Voľby do Prezidentského paláca suverénne vyhral Peter Pellegrini, v druhom kole ho volilo 67 percent obyvateľov.

Obyvateľov inšpiroval príhovor jednej z košických učiteliek pre denník Korzár, ktorá uviedla, že „nie je umenie, keď 50-tisíc ľudí protestuje v Bratislave a 15-tisíc v Košiciach“. Až keď podľa nej príde na námestie v Gelnici 300 ľudí, až vtedy „bude koniec“.

Protestné zhromaždenia v mestách na Slovensku 17:00 Bratislava – Námestie slobody – organizuje Mier Ukrajine

Dunajská Streda – Korzo B. Bartóka, pred MsKS

Humenné – Námestie slobody

Levice – Námestie hrdinov

Malacky – Námestie u Severínka

Martin – Socha Jánošíkovej družiny

Myjava – Námestie M. R. Štefánika

Nové Mesto nad Váhom – Námestie slobody

Nové Zámky – Hlavné námestie

Považská Bystrica – Námestie pred domom kultúry

Prievidza – Nám. J. C. Hronského (pred Magurou)

Revúca –Námestie slobody

Senec – Námestie 1. mája

Senica – Námestie oslobodenia

Trnava – Trojičné námestie

Vranov nad Topľou –Námestie slobody (pred AOC)

Žilina – Mariánske námestie 17:30 Gelnica – Hlavná ulica

Rimavská Sobota – Hlavné námestie 18:00 Banská Bystrica – Námestie SNP

Banská Štiavnica – Námestie sv. Trojice

Bardejov – Radničné námestie

Čadca – Matičné námestie

Dolný Kubín – Hviezdoslavovo námestie

Komárno – Nám. gen. Klapku

Košice – Dolná brána

Liptovský Mikuláš – Nám. osloboditeľov

Michalovce – Námestie osloboditeľov

Nitra – Svätoplukovo námestie

Pezinok –Radničné námestie

Poprad – Námestie sv. Egídia

Ružomberok – Park Š. N. Hýroša

Spišská Nová Ves –Radničné námestie

Protestné zhromaždenia v zahraničí Brno – 17:00 Náměstí Svobody

– 17:00 Náměstí Svobody Kodaň – 17:00 Gothersgade 115

– 17:00 Gothersgade 115 Štokholm – 17:00 Raoul Wallenbergs Torg

– 17:00 Raoul Wallenbergs Torg Luxemburg – 18:00 Square Jan Palach

– 18:00 Square Jan Palach Praha – 18:00 Náměstí Václava Havla

– 18:00 Náměstí Václava Havla Amsterdam – 18:00 Damrak 53

– 18:00 Damrak 53 Berlín – 18:00 Bellevuestraße 3

– 18:00 Bellevuestraße 3 Brusel – 18:00 Rue Archimède

– 18:00 Rue Archimède Londýn – 18:00 25 Kensington Palace Garden

– 18:00 25 Kensington Palace Garden Paríž – 19:30 v blízkosti Chatelet

– 19:30 v blízkosti Chatelet Krakov

New York

Posledné protesty 23. a 24. januára sa konali v 30 mestách na Slovensku i v zahraničí a zúčastnilo sa ich dohromady približne 100-tisíc ľudí. Na zhromaždení v Bratislave vystúpil český herec Bolek Polívka.

Kontext (aj) k protestom

V utorok 21. januára sa konala mimoriadna schôdza k odvolávaniu vládneho kabinetu, na čele ktorého stojí Robert Fico. Tá po krátkom čase prešla do tajného režimu.

Predseda vlády mal v pléne Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) prečítať tajnú správu Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorej súčasťou má byť aj email občianskej platformy Nie v našom meste. Koalícia začala hovoriť o príprave na štátny prevrat, ktorý má plánovať opozícia s pomocou mimovládnych organizácií. Všetko má byť riadené zo zahraničia.

Premiér vyhlásil, že je evidentné, že opozícia nechce ísť do férovej politickej súťaže a že protestné zhromaždenia môžu vyústiť do okupácie vládnych budov ako je NR SR alebo Prezidentský palác. Ak by sa takýto scenár naplnil, Fico hovorí o zásahu bezpečnostných zložiek, ktoré by prišli „robiť poriadok“. To však podľa neho povedie k masovým protestom a prebratiu moci v krajine.

Ako pre interez uviedol odborník na bezpečnosť Martin Královič zo SafetyCrew, na protestoch je dôležité nedať sa vyprovokovať, vždy uposlúchnuť pokyny organizátora a komunikovať s políciou.