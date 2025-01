Odborník na bezpečnosť Královič: Množstvo ľudí na protestoch bude vystrašených. Ak stretnete provokatéra, nereagujte

V utorok 21. januára sa konala mimoriadna schôdza k odvolávaniu vládneho kabinetu, na čele ktorého stojí Robert Fico. Tá po krátkom čase prešla do tajného režimu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Predseda vlády mal v pléne Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) prečítať tajnú správu Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorej súčasťou má byť aj email občianskej platformy Nie v našom meste. Koalícia začala hovoriť o príprave na štátny prevrat, ktorý má plánovať opozícia s pomocou mimovládnych organizácií. Všetko má byť riadené zo zahraničia.

Premiér vyhlásil, že je evidentné, že opozícia nechce ísť do férovej politickej súťaže a že protestné zhromaždenia môžu vyústiť do okupácie vládnych budov ako je NR SR alebo prezidentský palác.

Ak by sa takýto scenár naplnil, Fico hovorí o zásahu bezpečnostných zložiek, ktoré by prišli „robiť poriadok“. To však podľa neho povedie k masovým protestom a prebratiu moci v krajine. Keď Robert Fico hovorí o „majdane“, podľa politického analytika Grigorija Mesežnikova pošliapava právo Ukrajincov na život v slobode a pozitívnemu termínu pripisuje negatívny význam.

Jedna z organizátoriek protestných zhromaždení za platformu Nie v našom meste uviedla, že vydávať nenásilné aktivity za nebezpečný pokus o destabilizáciu Slovenska je šialené a ohrozuje to našu základnú slobodu zhromažďovania sa a prejavu.

Protestné zhromaždenia, ktoré nesú názov „Slovensko je Európa!“ sa konajú aj vo štvrtok 23. januára a v piatok 24. januára.

Po dnešnej bezpečnostnej rade Fico vyhlásil, že vláda neurobí žiadne kroky týkajúce sa ústavného práva zhromažďovať sa a organizovať protesty. Zároveň ale upozornil na existenciu štruktúry, ktorá chce zneužiť mítingy na eskaláciu napätia. Opäť vyslovil obavu z možného pokusu zorganizovať na Slovensku prevrat a apeloval na občanov, aby sa nenechali zneužiť skupinami na útok proti ústavnému zriadeniu SR.

Ako pre interez uviedol odborník na bezpečnosť Martin Královič zo SafetyCrew, na protestoch je dôležité nedať sa vyprovokovať, vždy uposlúchnuť pokyny organizátora a komunikovať s políciou.

V rozhovore vysvetľuje, ako reagovať v prípade, že počas zhromaždenia narazíte na skupinku provokatérov a hovorí aj o tom, ako sa zachovať v prípade zásahu polície proti demonštrantom.

Ako funguje psychológia davu počas protestov?

Na toto sa dá pozerať z veľmi veľa uhlov pohľadu. To, čo sa deje v posledných dňoch, objavuje sa v médiách, vyjadrenia politikov a strašenie, rozhodne neprispieva k duševnej pohode a ani k celkovej atmosfére na protestoch.

Keď budú dnes a zajtra protesty, verím tomu, že množstvo ľudí príde vystrašených. Po všetkých tých informáciách, ktoré boli medializované, či už boli alebo neboli pravdivé, je to prirodzené.

Vystrašený človek je oveľa vnímavejší a citlivejší na spúšťače, ktoré by sa mohli objaviť. Už len to, že by niekto použil pyrotechniku, môže byť pre niekoho spúšťač toho, že sa bude cítiť ohrozene, alebo dokonca začne konať iracionálne.

Preto je dôležité, aby predstavitelia štátu nešírili zbytočný strach a nezastrašovali ľudí, ktorí idú pokojne a v zmysle zákona demonštrovať.

V súvislosti s protestmi premiér hovorí, že môžu vyústiť do obsadenia vládnych budov, alebo do prevratu. Na čo by mali organizátori zhromaždení myslieť, aby zabezpečili bezpečnosť v prípade provokácie?

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného