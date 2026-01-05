Kyjev hlási prvé civilné obete v roku: Ruský letecký útok zabil 2 ľudí, zasiahol aj zdravotnícke zariadenie

Vojna na Ukrajine
Jedna žena utrpela zranenia a 25 ľudí museli záchranári evakuovať.

Ruský letecký útok na Kyjev a jeho okolie si v noci na pondelok vyžiadal dve obete, informovali ukrajinské úrady. Ide tak zrejme o prvé hlásené úmrtia v dôsledku ruských útokov na ukrajinské hlavné mesto v tomto roku.

Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR. Ukrajinská štátna pohotovostná služba uviedla, že v dôsledku útoku začalo horieť zdravotnícke zariadenie v Obolonskej štvrti v severnej časti Kyjeva.

Evakuácia a nájdené telo po požiari

Po uhasení požiaru bolo vo vnútri nájdené telo. Jedna žena utrpela zranenia a 25 ľudí museli záchranári evakuovať, dodala služba. Rusko zasiahlo aj mestá a dediny v Kyjevskej oblasti, poškodilo domy a kritickú infraštruktúru a zabilo civilistu vo Fastivskom okrese juhozápadne od hlavného mesta, uviedol guvernér regiónu Mykola Kalašnyk na platforme Telegram.

Malé časti Kyjevskej oblasti zostali podľa neho bez elektriny. Rusko sa k útoku bezprostredne nevyjadrilo. Reuters však zdôrazňuje, že obe strany tohto takmer štvorročného konfliktu dlhodobo popierajú útoky na civilistov.

