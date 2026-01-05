Novoročné šialenstvo v posilňovniach: Predsavzatia ľudí motivujú, vydrží však málokto

Martin Cucík
Kým koncom minulého roka vládol v posilňovniach pokoj, po novoročných oslavách sa situácia zmenila. Mnohí ľudia sa rozhodli vstúpiť do nového roka aktívnejšie a vymeniť pohodlie domova za pohyb a pravidelné tréningy.

Začiatok januára je už tradične obdobím, keď sa do popredia dostávajú predsavzatia spojené so zdravším životným štýlom. Fitnes centrá, ale aj parky a bežecké trasy, hlásia zvýšený záujem. Podľa trénerov však postupne toto nadšenie opadne. Informovali o tom TV Noviny.

Rodinná aktivita

V posilňovniach sa neobjavujú len jednotlivci, ale čoraz častejšie aj celé rodiny. Spoločné cvičenie vnímajú ako príležitosť tráviť čas spolu a zároveň urobiť niečo pre svoje zdravie. Pre niektorých sa pohyb stáva aj formou vzájomnej motivácie, keď si medzi sebou stanovujú ciele a výzvy.

Platí, že január a február patria medzi najsilnejšie mesiace v roku. Skutočnou výzvou však zostáva vydržať aj potom, čo úvodné odhodlanie poľaví a športovanie sa má stať bežnou súčasťou každodenného života.

S predsavzatiami opatrne

Občianske združenie IPčko radí, že pri nastavovaní predsavzatí do nového roka je vhodné zvoliť malé, konkrétne ciele, ktoré sa dajú postupne dosiahnuť, a v prípade neúspechu si dať priestor na odpustenie. K predsavzatiam je podľa ich slov dôležité pristupovať s rozvahou a zvážením ich vplyvu na duševné zdravie.

