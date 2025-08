Kúpať by ste sa tu nemali ani za nič: Týmto vodám na Slovensku sa vyhnite, vystavujete sa zbytočnému riziku

V závere júla bolo na Slovensku v prevádzke 168 umelých kúpalísk, 501 bazénov a 10 prírodných kúpalísk, pričom kvalita vody bola vyhovujúca na ďalších 72 vodných plochách. Úrad verejného zdravotníctva však upozorňuje na zhoršenú kvalitu vody na viacerých miestach vrátane Vinianskeho jazera, Veľkej Domaše či Gazárky, kde kúpanie môže byť rizikové najmä pre citlivé skupiny obyvateľstva.

Povolenie na prevádzku malo na konci 31. týždňa 168 umelých kúpalísk a 501 bazénov. V prevádzke bolo tiež desať prírodných kúpalísk. Ďalších 72 vodných plôch malo vyhovujúcu kvalitu vody. Informovali o tom z odboru hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v aktualizačnej správe o tohtoročnej kúpacej sezóne.

Vinianske jazero, Čaňa aj Ružín

Hygienici informovali o zhoršenej kvalite vody na kúpanie na Vinianskom jazere, plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach a Veľkej Domaši.

„Možné zvýšené zdravotné riziko je pre citlivé populačné skupiny, ako sú deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom z dôvodu zvýšených hodnôt ukazovateľov cyanobaktérie a chlorofyl-a,“ upozornili.

Voda nie je podľa nich vhodná na kúpanie ani v rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín-Stráže, vo vodnej nádrži Lipovina – Bátovce či na Štrkovisku Čaňa. Ľudom odporučili nekúpať sa ani vo vodnej nádrži Stará Myjava, kde zistili výskyt cerkárií, ktoré sú známe ako pôvodcovia cerkáriovej dermatitídy.

Vo vodnej nádrži Duchonka zase zistili zníženú priehľadnosť. „Priehľadnosť vody nepatrí medzi zdravotne významné ukazovatele kvality vody na kúpanie, čiže horšie výsledky tohto ukazovateľa nepredstavujú ohrozenie zdravia kúpajúcich sa,“ priblížil ÚVZ.

Upozornil na to, že v lokalite Ružín a Delňa je síce voda vhodná na kúpanie, ale má mierne zhoršené vlastnosti. „A to z dôvodu prekročenia medznej hodnoty chlorofylu-a pri prevahe rias (výskyt cyanobaktérií nebol zaznamenaný). V týchto lokalitách je naďalej umožnené rekreačné kúpanie, avšak so zvýšenou opatrnosťou,“ dodal.