Z bežnej búrky sa stal svetový rekord: Zaznamenali blesk, ktorý bol dlhší ako väčšina krajín. Vedcom doslova vyrazil dych

Trvalo to len sedem sekúnd, no prešiel vzdialenosť, ktorú by autom zvládol človek za osem hodín. Svetová meteorologická organizácia (WMO) po čase oficiálne uznala nový svetový rekord najdlhšieho blesku, ktorý sa objavil už v roku 2017 nad Spojenými štátmi. Až teraz sa však vedcom podarilo tento obrovský „megablesk“ odhaliť pomocou novej technológie.

Podľa portálu Severe Weather Europe sa tento obrovský blesk tiahol od východného Texasu až ku Kansas City v štáte Missouri. Celkovo prekonal vzdialenosť 830 kilometrov, čo je napríklad vzdušná vzdialenosť z Prahy do Paríža.

Ako upozorňuje CBS News, všetko sa odohralo v priebehu siedmich sekúnd. Lietadlom by to trvalo približne 90 minút, autom viac než osem hodín. Všetko však zvládol jediný súvislý blesk, ktorý sa rozprestrel vodorovne naprieč obrovským územím.

Rekord z roku 2020 bol prekonaný

Doteraz najdlhší blesk vedci zaznamenali v roku 2020, kedy sa „megablesk“ tiahol asi 767 kilometrov naprieč južnými štátmi USA a nad Mexickým zálivom. Ten rekord však prekonal práve objav z roku 2017, ktorý sa vedcom podarilo identifikovať až vďaka novej satelitnej technológii.

Výsledky štúdie boli zverejnené v Bulletin of the American Meteorological Society. Vedci búrku z tohto dňa analyzovali už skôr, no až teraz objavili blesk, ktorý predtým unikol ich pozornosti.

Megablesk: jeden blesk, stovky úderov

Pojem „megablesk“ označuje jeden súvislý horizontálny blesk, ktorý môže spôsobiť až stovky úderov do zeme. Podľa hlavného autora výskumu Michaela Petersona z Georgia Tech Research Institute otvára nová metóda dvere k odhaľovaniu ďalších extrémnych úkazov. „Sme nadšení z toho, aké typy bleskov nám ešte táto technológia pomôže objaviť,“ uviedol.

Vedci očakávajú ešte väčšie rekordy

Podľa Randalla Cervenyho, experta WMO pre extrémne prejavy počasia, môžeme v budúcnosti očakávať ešte silnejšie a dlhšie blesky. „Je pravdepodobné, že časom budeme svedkami ešte väčších extrémov, najmä vďaka tomu, že technológie merania sa neustále zdokonaľujú,“ uviedol vo vyhlásení.