Kto včera nestihol, polárnu žiaru možno uvidí dnes. Šance tu sú, treba sa ale dobre pripraviť

Včerajší večer si mnohí Slováci mohli vychutnať pohľad na polárnu žiaru. Niektorí ale boli sklamaní, že ju nezahliadli, a preto sa pýtajú, či je možné ju vidieť aj dnes.
Šanca je nižšia než včera
Je pravda, že šance na jej pozorovanie sú nižšie. To ale neznamená, že sa nemôže „pošťastiť“. Portál Severe Weather Slovakia o.z. je skôr skeptický, ale priznáva, že možno sa dá vidieť červená žiara.
Ideálne je zamerať sa na sever a použiť fotoaparát, keďže voľným okom ju asi nezbadáte. Ak budete mať šťastie, tak ju môžete takto zachytiť. Pravdepodobnosť zvýšite aj tým, ak vás nebude rušiť svetelný smog. V prípade, že sa rozhodnete ísť von a na polárnu žiaru „poľovať“, dobre sa oblečte. SHMÚ varuje, že na niektorých miestach môže teplota klesnúť na mínus 20 stupňov Celzia.
Odporúčané články
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku