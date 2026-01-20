Kto včera nestihol, polárnu žiaru možno uvidí dnes. Šance tu sú, treba sa ale dobre pripraviť

Facebook - Severe Weather Slovakia o.z. (Marek Mihalčin)

Matej Mensatoris
Mnohí si včera vychutnávali pohľady na polárnu žiaru.

Včerajší večer si mnohí Slováci mohli vychutnať pohľad na polárnu žiaru. Niektorí ale boli sklamaní, že ju nezahliadli, a preto sa pýtajú, či je možné ju vidieť aj dnes. 

Šanca je nižšia než včera

Je pravda, že šance na jej pozorovanie sú nižšie. To ale neznamená, že sa nemôže „pošťastiť“. Portál Severe Weather Slovakia o.z. je skôr skeptický, ale priznáva, že možno sa dá vidieť červená žiara.

Ideálne je zamerať sa na sever a použiť fotoaparát, keďže voľným okom ju asi nezbadáte. Ak budete mať šťastie, tak ju môžete takto zachytiť. Pravdepodobnosť zvýšite aj tým, ak vás nebude rušiť svetelný smog. V prípade, že sa rozhodnete ísť von a na polárnu žiaru „poľovať“, dobre sa oblečte. SHMÚ varuje, že na niektorých miestach môže teplota klesnúť na mínus 20 stupňov Celzia.

