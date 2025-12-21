Kryptomilionár chce vytvoriť raj na zemi: Bude mať vlastný právny systém, ľudia majú obavy zo „štátu v štáte“

Kryptomilionár plánuje na karibskom ostrove vytvoriť kontroverzný „raj na zemi“ s vlastným súdnym systémom. Ľudia však majú obavy z toho, že vznikne akýsi „štát v štáte“.
Špeciálne zóny
Ako informuje Mail Online, Olivier Janssens, investor, ktorý údajne zbohatol investovaním do bitcoinu, kupuje pozemky na ostrove Nevis v rámci navrhovaného multimiliónového projektu s názvom Destiny. Dohoda, ktorá by bola uzavretá prostredníctvom jeho spoločnosti South Nevis Ltd, by mala výrazne zmeniť veľkú časť južného pobrežia ostrova.
Projekt sa stal možným vďaka legislatíve prijatej v lete 2025 vládou ostrovov Nevis a Svätý Krištof, ktorá umožňuje vytvorenie takzvaných špeciálnych zón udržateľnosti. Tie vytvárajú podnikateľom priestor na realizáciu veľkých projektov, v rámci ktorých môžu zriadiť vlastné mechanizmy na riešenie sporov.
#NEVIS: Crypto millionaire, Olivier Janssens, is reportedly planning to set up a ‚paradise on earth‘ on Nevis, complete with its own court system, under a controversial new law that has sparked fears of a ‚state within a state‘. pic.twitter.com/3otLhndnT4
— CaribbeanNewsNetwork (@caribbeannewsuk) December 15, 2025
Trend medzi bohatými
Jenssens otvorene kritizoval právny systém na ostrove Nevis a považuje ho za neefektívny. Navrhol, aby mal jeho projekt Destiny vlastný súd, ktorý by sa špecializoval na niektoré problémy, pričom by však aj naďalej podliehal národným právnym predpisom. Projekt by tak bol vraj atraktívny pre investorov, no pomohol by aj miestnym obyvateľom.
Destiny je súčasťou rastúceho trendu medzi bohatými osobnosťami v oblasti technológií a kryptomien. Snažia sa vytvoriť poloautonómne komunity založené na libertariánskych princípoch (individualizmus v oblasti osobnej aj ekonomickej slobody a skepticizmus voči autorite a štátnej moci) a minimálnom zasahovaní vlády.
CRYPTO NEWSWIRE: Bitcoin investor plans Caribbean community with its own court system…
CRYPTOPOLITAN: Olivier Janssens plans to build Destiny, a crypto-focused community on Nevis with its own legal system.
The project would use private judges and arbitration, raising concerns… pic.twitter.com/qAkoc99Kfm
— Brian Harrod (@GetTheDailyDirt) December 16, 2025
Bude to štát v štáte?
Čo sa Destiny týka, súčasťou projektu by mali byť rezidenčné oblasti, vily, ale aj medicínske zariadenia. Janssenova spoločnosť odmietla zverejniť celkové náklady alebo budúce ceny nehnuteľností, vláda ostrova Nevis ale hovorí o projekte, ktorý bude stáť niekoľko miliárd dolárov. Janssens uviedol len toľko, že v prípade schválenia by projekt zahŕňal investíciu vo výške 50 miliónov dolárov do infraštruktúry Nevisu.
Obyvatelia ostrova ale majú obavy z toho, ako Destiny ovplyvní energetickú infraštruktúru, ale aj zásoby vody. Nepozdáva sa im ani fakt, že by projekt mal disponovať vlastným súdnictvom. Myslia si, že zóna v skutočnosti nebude mať nič spoločné s udržateľnosťou, ide len o ekonomické výhody. Niektorí obyvatelia už teraz prišli o svoje pozemky. O Destiny tvrdia, že pôjde o „štát v štáte“, no Janssens to popiera. Verí, že v sebe prechováva hlbokú nedôveru voči politikom a chce len, aby komunitu nechali na pokoji a nechali ju robiť si svoje.
