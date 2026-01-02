Krvavý útok v českom nákupnom centre. Podozrivý muž nožom zranil dve osoby

Ilustračná foto: Facebook/ Policie ČR

Jakub Baláž
TASR
Muž údajne pri konflikte bodol iného muža a vážne ho zranil. Ľahké poranenia utrpela jedna žena.

Česká polícia v piatok popoludní zasahovala v obchodnom centre Futurum v Hradci Králové, kde neznámy muž zranil nožom najmenej dvoch ľudí. Páchateľa zadržali v neďalekej fakultnej nemocnici, píše TASR podľa správy portálu Novinky.cz.

Predbežne vieme o troch zranených osobách. Mieru zranení a hlavne motív teraz zisťujeme. V každom prípade znovu opakujeme, že útočníka sme zadržali a nikomu nič nehrozí,“ napísala na sociálnej sieti X Polícia ČR. Muž údajne pri konflikte bodol iného muža a vážne ho zranil. Ľahké poranenia utrpela jedna žena.

Polícia uviedla, že preveruje informácie o ďalšom údajnom útoku v inom obchodnom centre v Hradci Králové. „V súčasnosti tieto informácie preverujeme, ale informáciu o žiadnom ďalšom útoku nemáme,“ uviedla. „Po sedemnástej hodine sme prijali niekoľko oznámení o mužovi s chladnou zbraňou v obchodnom centre Futurum. Ukázalo sa, že napadol dve osoby. Neskôr bol vypátraný a zadržaný v areáli nemocnice,“ uviedla hovorkyňa polície Andrea Muzikantová.

Útočník mal hovoriť po vietnamsky

O tom, že muž utiekol do viac ako dva kilometre vzdialenej nemocnice, políciu informovala jedna z napadnutých osôb. Podľa informácií českej agentúry Aktu.cz útočník hovoril po vietnamsky a k útoku na ďalšieho cudzinca zrejme sekáčom na mäso došlo na druhom poschodí centra v nechtovom štúdiu.

Jeden muž utrpel poranenia trupu a hornej končatiny, žena ľahké rezné poranenia ucha. Obaja boli po ošetrení transportovaní do nemocnice v Hradci Králové,“ napísali záchranári na sociálnej sieti X.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ďalšia vážna nehoda na slovenských cestách. Neďaleko Košíc sa zrazili tri autá, z miesta hlásia…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac