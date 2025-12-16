Krvavé ráno: Tínedžer prišiel do školy s nožom, dobodal svojho spolužiaka. Ten útok neprežil

V jednej zo škôl v obci Gorki-2 v Moskovskej oblasti tínedžer vyzbrojený nožom spôsobil smrteľné zranenie desaťročnému žiakovi a zranil aj pracovníka bezpečnostnej služby.
Podozrivý bol zadržaný a je vo väzbe. Vyšetrovací výbor Ruskej federácie začal trestné stíhanie pre trestný čin vraždy, informovala v utorok stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR.
Agentúra AFP s odvolaním sa na príspevok miestnej polície na platforme Telegram uviedla, že tínedžer najprv bodol príslušníka bezpečnostnej služby, následne nastriekal korenistý sprej a potom bodol desaťročného žiaka, ktorý na následky zranenia zomrel.
