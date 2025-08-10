Krvavá nedeľa na Ukrajine: Ruské útoky a tragédia v Odese si vyžiadali ďalšie životy, medzi obeťami sú aj nevinní civilisti

Pri ruskom ostreľovaní a dronových útokoch zahynulo v nedeľu päť osôb a jedna ďalšia utrpela zranenia, uviedli tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Tri osoby zahynuli a jedna utrpela zranenia v Záporožskej oblasti v dôsledku ruského ostreľovania,“ uviedla ukrajinská polícia a doplnila, že ďalší dvaja civilisti zahynuli v Doneckej oblasti na východe krajiny. Okrem toho zahynuli v pobrežnom meste Odesa aj traja návštevníci pláže po tom, čo zakopli pri kúpaní v mori o mínu na mieste, kde je vstup zakázaný. Lokalita je zamínovaná s cieľom odraziť potenciálny útok ruského námorníctva.
Obeť aj pri ukrajinskom útoku v Rusku
Pri ukrajinskom dronovom útoku v juhoruskej Saratovskej oblasti zahynul podľa gubernátora Romana Busargina jeden človek. Ďalšia osoba zahynula v dôsledku ukrajinskej paľby v ruskej Belgorodskej oblasti, uviedol miestny gubernátor. Kyjev sa snaží oslabiť schopnosť Moskvy financovať vyše trojročnú vojnu útokmi zacielenými na jej ropné a plynárenské objekty, ktoré sú kľúčovými zdrojmi jej štátneho rozpočtu.
💔Службові собаки шукають людей під завалами в Запоріжжі
Множинні мінновибухові травми кінцівок, голови, черевної порожнини – таких поранень дістали люди, які перебували поруч автовокзалу, коли по ньому поцілили росіяни.
Постраждало 12 людей. pic.twitter.com/Ww7uKQTFSp
— Європейське Запоріжжя (@ESZaporizhzhia) August 10, 2025
Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin budú spoločne rokovať o ukončení konfliktu na Ukrajine 15. augusta na Aljaške. Kyjev i Brusel sa však obávajú, že by sa obaja lídri mohli dohodnúť na trvalom odstúpení územia Ukrajiny.
