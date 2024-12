Kríza vyvrcholila streľbou v parlamente: Jeden poslanec zomrel, ďalší utrpel zranenia, zbraň proti nim namieril kolega

Po streľbe v parlamente proruského gruzínskeho odštiepeneckého regiónu Abcházsko zomrel poslanec Vachtang Golandzia. Ďalšia osoba utrpela zranenia. Oznámila to vo štvrtok tamojšia tlačová agentúra Apsnypress, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Článok pokračuje pod videom ↓

Jeden poslanec zomrel, druhý utrpel zranenia

Abcházska agentúra citovala ministerstvo zdravotníctva, podľa ktorého poslanec zomrel na následky zranení po streľbe v parlamente, pri ktorej utrpel zranenia aj ďalší poslanec Kan Kvarchia. Streľbu potvrdilo aj tlačové oddelenie prezidenta vo svojom vyhlásení.

Tlačová agentúra dosiaľ neuviedla, či bol v súvislosti so streľbou zadržaný nejaký podozrivý, alebo či je známy motív streľby, píše Reuters.

AFP s odvolaním na ruské tlačové agentúry citujúce miestne zdroje uviedla, že na dvoch mužov strieľal iný poslanec.

Abcházsko, územie na pobreží Čierneho mora, sa vymanilo spod kontroly Gruzínska počas vojny po rozpade Sovietskeho zväzu začiatkom 90. rokov minulého storočia, počas ktorej utiekli státisíce etnických Gruzíncov. Rusko dlhodobo podporuje tento odštiepenecký región rovnako ako aj Južné Osetsko.

Po víťazstve v päťdňovej vojne s Gruzínskom v roku 2008 ich uznalo za nezávislé.

Minulý mesiac sa Abcházsko ocitlo v kríze, keď demonštranti vtrhli do parlamentu, aby tak vyjadrili nesúhlas s návrhom na ratifikáciu investičnej dohody s Ruskom, pripomína Reuters. Po rokovaniach s opozíciou nakoniec odstúpil prezident Aslan Bžanija. Poslanci tento mesiac hlasovali proti ratifikácii tejto dohody.

Opoziční lídri sa postavili proti dohode z dôvodu obáv, že by uvoľnila cestu bohatým Rusom a podnikom k odkúpeniu nehnuteľností, čím by vytlačili miestnych obyvateľov. Aktivisti sa obávali, že by to viedlo k masovej výstavbe obytných komplexov v Abcházsku, ktoré by vlastnili ruskí občania. Región s horami a plážami pri Čiernom mori je pre Rusov obľúbenou turistickou destináciou.

Moskva, ktorá podľa Reuters v značnej miere podporuje rozpočet Abcházska, chce, aby ruskí investori mohli získať vlastnícke práva a tiež právo na rozvoj regiónu.