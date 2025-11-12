Kríza v ukrajinskej vláde: Zelenskyj vyzval dvoch ministrov k demisii. Tvrdí, že stratili dôveru

Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Zelenskyj pre škandál žiada demisiu ministrov spravodlivosti a energetiky.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vyzval ministra spravodlivosti Hermana Haluščenka a ministerku energetiky Svitlanu Hrynčukovú, aby pre korupčný škandál v energetickom sektore podali demisiu. Podľa neho nemôžu aj z dôvodu straty dôvery zotrvať na svojich postoch. Haluščenkovi ukrajinská vláda už predtým pozastavila výkon funkcie.

Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Zelenskyj označil za absolútne neprijateľné, že v sektore energetiky sú naďalej „nejaké machinácie“, zatiaľ čo Ukrajinci musia každý deň zápasiť s výpadkom dodávok energií v dôsledku ruských útokov.

„V prvom rade by mal byť energetický sektor maximálne transparentný, a to vo všetkých procesoch,“ povedal ukrajinský prezident vo videu zverejnenom na sieti Telegram. Ak existujú obvinenia, je podľa neho potrebné na ne reagovať. Požiadal preto ukrajinskú premiérku Juliju Svyrydenkovú, aby od Haluščenka a Hrynčukovej prijala demisiu.

Prezident Volodymyr Zelenskyj a premiérka Julija Svyrydenkova, Ilustračná foto: Facebook/Володимир Зеленський

Minister spravodlivosti sa chce brániť

Haluščenko po oznámení o pozastavení výkonu funkcie na sociálnej sieti X napísal, že s rozhodnutím vlády plne súhlasí a považuje ho za civilizovaný a správny scenár počas vyšetrovania. Proti obvineniam sa plánuje brániť. Rezort spravodlivosti už v utorok oznámil, že Haluščenko patrí medzi vyšetrované osoby. Protikorupčné úrady v jeho rezidencii tiež vykonali raziu.

Vyšetrovanie korupčného škandálu pod vedením Národného protikorupčného úradu Ukrajiny (NABU) a Špeciálnej protikorupčnej prokuratúry sa týka úplatkov vyplatených údajne pri výstavbe ochranných zariadení okolo energetických objektov na Ukrajine. Podľa vyšetrovania zameraného na štátne podniky vrátane jadrovej spoločnosti Enerhoatom korupčníci preprali úplatky vo výške približne 100 miliónov dolárov.

NABU v utorok informoval, že v prípade sú piati zadržaní a siedmi podozriví. Stopy vedú aj k dôverníkovi a obchodnému partnerovi Zelenského z čias jeho hereckej a producentskej kariéry Timurovi Mindičovi. Tento hlavný podozrivý údajne ovplyvňoval štátne rozhodnutia „v energetickom a obrannom sektore“ vo svoj prospech a iba niekoľko hodín pred pondelkovými raziami odcestoval z Ukrajiny.

