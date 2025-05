Kritika, ktorá bolela: Jiří Bartoška povedal slová, na ktoré Karel Gott dlho nezabudol. Takto nedorozumenie vysvetlil

Odišiel veľký herec a priateľ mnohých známych osobností. Smrť Jiřího Bartošku zarmútila nielen fanúšikov, ale aj tých, ktorých životy sa s tým jeho dlhodobo prepletali.

Ako informoval magazín AHA!, medzi smútiacimi sa na sociálnych sieťach objavila aj Ivana Gottová, vdova po spevákovi Karlovi Gottovi. Práve Bartoška a Gott boli dlhoročnými priateľmi, ktorých spájala nielen profesia, ale aj podobný osud. Obaja umelci totiž v istom období bojovali s rovnakým nepriateľom, s rakovinou. A hoci ich vzťah nebol vždy ideálny, dokázali si k sebe opäť nájsť cestu.

Nedorozumenie, ktoré zabolelo

„Je mi ľúto, že tam Jirka vôbec bol. Po koncerte všade chodil a každému, koho stretol, hovoril, že sa mu to nepáčilo. Veď sme mali úspech, tak prečo nám to takto vyčítal?“ zveril sa rozhorčený Karel Gott potom, čo sa k nemu dostali nepríjemné reakcie Jiřího Bartošku na jeho koncert v slávnej Carnegie Hall v roku 2000. Vystúpenie, ktoré bolo pre Gotta jedným z míľnikov jeho kariéry, vnímal herec úplne opačne, ako nudné a nezaujímavé.

Slová, ktoré zasiahli citlivého speváka priamo do srdca. „Prišiel už nevrlý, videl všetko negatívne a cez prestávku odišiel, lebo si myslel, že je koniec,“ pokračoval Gott. „Všetkým hovoril, že emigrantov je len pár. Tak mu hovorím do telefónu: A preboha, Jirka, to musíš všetkým hovoriť, že sa ti to nepáčilo? Vieš, koľko vecí sa mi nepáči, a ani kolegov neohováram. Tak si to nechaj pre seba,“ dodal sklamaný spevák.

Bartoškovo vysvetlenie