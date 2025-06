Kritika ju neodradí. Moderátorka Lenka Šóošová si pevne stojí za rozhodnutím zverejňovať život svojich detí

Byť rodičom v ére sociálnych sietí je výzva. Známe tváre sa často rozhodujú, do akej miery odhaliť svoje súkromie, najmä ak ide o deti.

Niektoré celebrity chránia identitu svojich ratolestí dôsledne a verejnosti ich takmer vôbec neukazujú. Iné zas volia otvorenejší prístup a zverejňujú rodinné momenty pravidelne. Moderátorka Lenka Šóošová patrí k tým, ktoré si vybrali druhú cestu, no nie bez uváženia. Ako povedala pre portál Topky, pri zverejňovaní fotografií svojich detí sa riadi predovšetkým ich názorom a komfortom.

Kritika prichádzala tak či tak

Šóošová priznala, že negatívne komentáre ju zasiahli, či už svoje deti ukazovala, alebo nie. „Dostala som dosť veľa hejtov aj za to, že som moje deti neukazovala. Riška som začala zverejňovať až vtedy, keď to on sám chcel. Mal vtedy päť alebo šesť rokov. To isté platí aj pri Ronkovi,“ prezradila úprimne.

Zverejňovanie rodinných momentov preto vníma ako citlivú tému, ku ktorej pristupuje s rešpektom a ohľadom na pocity svojich detí.

Emócie sú súčasťou reality