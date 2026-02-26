Krajiny sú v ohrození a pripravujú sa na útok: Hovorí sa o veľkej hrozbe pre infraštruktúru

Ilustračná foto: Pxhere

Roland Brožkovič
TASR
Varovanie súvisí s útokmi na energetický sektor v Poľsku z konca decembra 2025.

Úrady v severských krajinách sa zaoberajú bližšie nešpecifikovanou hrozbou pre energetickú infraštruktúru regiónu, vychádzajúcou od aktéra, o ktorom sa predpokladá, že je napojený na zahraničnú mocnosť. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy švédskej televízie TV4 odvolávajúcej sa na anonymné zdroje.

Podľa zdrojov TV4 by k útoku na infraštruktúru mohlo dôjsť v blízkej budúcnosti. Viaceré švédske úrady sú preto v stave pohotovosti a polícia monitoruje kľúčové zariadenia spojené s dodávkami energie. Zdroje tiež TV4 tvrdia, že túto hrozbu treba brať vážne a označili ju za závažnú. Útočník údajne stanovil lehotu, dokedy zaútočí, nie je však známe, ako bude útok vykonaný, ani v čom spočíva hrozba.

Situáciu sledujú

„Vieme o týchto informáciách, aktívne sledujeme situáciu a spolupracujeme s príslušnými miestami,“ povedala hovorkyňa polície Karin Styreniusová. Švédska tajná služba Säpo pre TV4 uviedla, že k tejto záležitosti nemôže poskytnúť podrobnejšie informácie a odkázala na Národné centrum pre kybernetickú bezpečnosť, ktoré je súčasťou vládnej agentúry FRA podriadenej ministerstvu obrany a monitorujúcej vojenskú a civilnú komunikáciu.

„Je pravda, že sme vyzvali energetický sektor vo Švédsku, aby bol ostražitejší. Urobili sme to koncom minulého týždňa prostredníctvom Národného centra pre kybernetickú bezpečnosť,“ cituje TV4 hovorcu FRA Olu Billgera.

Toto varovanie súvisí s útokmi na energetický sektor v Poľsku z konca decembra 2025. Podľa Billgera v tomto kontexte je dôvod na ostražitosť aj vo Švédsku. Tiež sa domnieva, že za zvýšenou pohotovosťou sa neskrýva žiadna konkrétna hrozba. „Nechcem nikoho menovať, ale vo všeobecnosti je švédska kritická infraštruktúra vždy zaujímavá pre potenciálnych protivníkov. V tomto prípade však ide o preventívne opatrenie,“ konštatoval Billberg.

