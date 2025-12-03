Kotlár opäť v akcii: Chce zlikvidovať zásoby krvi od očkovaných, znovu spochybňuje analýzu SAV

Foto: TASR (Jakub Kotian)

Tomáš Mako
TASR
Peter Kotlár sa na tlačovej konferencii znovu vyjadril k mRNA vakcínam aj k analýze SAV.

Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár odďaľuje čas predloženia svojej správy o manažovaní epidémie, pretože chce dokončiť objasňovanie neúčinnosti a nebezpečnosti „preparátov, ktoré sa použili v pseudoimunizácii našej populácie“.

Povedal to na stredajšej tlačovej konferencii v parlamente. Opätovne kritizoval analýzu Slovenskej akadémie vied (SAV), pri ktorej podľa neho vedci pochybili.

„Ja správu nikomu predkladať nebudem, pretože by bolo veľmi jednoduché predložiť správu, úplne ju ignorovať a povedať ‚Kotlárova úloha skončila‘. Ja nie som naivný,“ povedal splnomocnenec v súvislosti s predložením svojej správy o prešetrení manažovania pandémie. Dodal, že bude žiadať premiéra Roberta Fica (Smer-SD) „ďalej a ďalej“ o odklad predloženia správy. Žiada ho tiež, aby ho nechal v pozícii do konca volebného obdobia, pretože chce „ešte mnohými vecami prekvapiť“.

Opäť spochybnil analýzu a jej výsledky

Kotlár zároveň kritizoval, že „nedokážeme politicky jasne priznať a odhaliť, kde kto nakradol a nedokážeme odtajniť a použiť dáta, ktoré držíme v šuplíku“. Nad orgánmi, ako je Úrad verejného zdravotníctva SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou či Štátny ústav pre kontrolu liečiv, ale aj Biomedicínske centrum SAV sa podľa neho drží „ochranná ruka“. Dodal, že „bránime cnostnej časti vedy odhaliť pravdu“.

Biomedicínske centrum SAV podľa Kotlára svojou analýzou „pošpinilo“ vedu. „SAV veľmi dobre vie, že ich metodika pri kontraanalýze k analýze čestnej vedkyne a súdnej znalkyne doktorky Sone Pekovej bola nesprávna. Pochybili amatérsky a dúfajú, že ich súčasná moc podrží, aby nepadlo náhodou zlé svetlo na vedu ako celok, keďže sú platení z peňazí daňových poplatníkov,“ vyhlásil Kotlár.

Analýza je podľa neho chybná, chybná je metodika, chybné sú závery, prítomné sú konflikty záujmov. „Tí, čo sa vysmievajú alebo sa nám vysmievali, to majú zle a musia to opraviť,“ dodal. Komplexnú kritickú recenziu podľa svojich slov poskytol polícii.

Foto: TASR (Jakub Kotian)

SAV vykonala analýzu vakcín proti COVID-19. O jej vykonanie požiadal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v reakcii na tvrdenia Kotlára o tom, že testované šarže vakcín sú podľa jemu dostupnej analýzy schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.

SAV v auguste informovala, že jej analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Riziká, na ktoré upozorňoval Kotlár, sa podľa inštitúcie nepreukázali. Upozornila na to, že vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.

„Vedecká publikácia, ktorá sa týka analýzy mRNA vakcín, dostala päť kladných nezávislých recenzných posudkov. Do tlače bola prijatá 29. októbra 2025. V najbližšom období bude publikovaná v časopise npj Vaccines s pôvodnými výsledkami a závermi,“ reagovala na stredajšie Kotlárove vyjadrenia pre TASR hovorkyňa SAV Monika Tináková.

Splnomocnenec vlády tiež vyzval na likvidáciu krvi od darcov očkovaných mRNA vakcínami. „Bude nevyhnutné zastaviť očkovanie týmito génovými terapeutikami a zlikvidovať všetky zásoby krvi od očkovaných darcov. Iná bezpečná možnosť tu nie je.“

Vyzval na odmietnutie IHR

Kotlár tiež opäť vyzval premiéra Fica, aby Slovensko odmietlo aktualizované Medzinárodné zdravotnícke predpisy (IHR), ktorých cieľom je zjednodušenie postupu zúčastnených krajín v prípade ďalšej pandémie. píše Denník N. Tvrdí, že prijatím týchto predpisov by Slovensko prišlo o suverenitu.

Minulý rok sa Slovensko ako jediná krajina dištancovala od nových zdravotníckych postupov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

