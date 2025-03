Kotlár chce vláde predstaviť svoju analýzu o vakcínach: Je to na úrovni plochej Zeme, reaguje Drucker

Minister školstva Tomáš Drucker sa ostro ohradil voči analýze vakcín proti covidu, ktorú plánuje na rokovaní vlády predstaviť splnomocnenec Peter Kotlár. Podľa Druckera ide o dezinformácie na úrovni teórie plochej Zeme, pričom dodal, že môžu byť ešte nebezpečnejšie.

O situácii informoval Denník N, „Kotlárove vyjadrenia vyvolávajú strach a paniku. Ak by sme ich mali brať vážne, znamenalo by to, že po zjedení banánu sa premeníme na banán,“ povedal Drucker, ktorý celú situáciu označil za „veľmi smutný príbeh“.

Hlas očakáva relevantné výsledky, zatiaľ však nevidí nič

Drucker pripomenul, že jeho strana Hlas-SD očakáva od Kotlára dôslednú analýzu manažovania pandémie. „Je tu čo preverovať, ale zatiaľ som nevidel žiadne výsledky,“ skonštatoval. Podľa neho sa k situácii podobne stavia aj minister zdravotníctva Kamil Šaško.

Minister investícií Samuel Migaľ sa k téme postavil s nadhľadom. „Teším sa na závery analýzy. Možno na vláde bude aj popcorn,“ zažartoval. Zároveň však dodal, že pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí si chce správu najskôr dôkladne preštudovať. Či Kotlárova analýza prinesie relevantné zistenia, alebo len vyvolá ďalšiu vlnu kontroverzií, ukáže najbližšie rokovanie vlády.