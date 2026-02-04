Korupcia nezmizla, len sa nevyšetruje: Na najvyšších miestach neodhalili ani jeden prípad, Žilinka kritizuje vládu

Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Nina Malovcová
TASR
Zároveň skonštatoval, že zmeny v Trestnom zákone a reorganizácia polície sa nepodarili.

Počet stíhaných osôb pre korupciu sa po reorganizácii Policajného zboru (PZ) znížil o desiatky percent. V roku 2025 klesol počet návrhov na podanie obžaloby v porovnaní s rokom 2024 približne o 70 percent.

Na tlačovej konferencii o tom v stredu informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Zároveň skonštatoval, že zmeny v Trestnom zákone a reorganizácia polície sa nepodarili. V roku 2025 podľa neho nebol odhalený ani jeden prípad korupcie na najvyšších miestach v štáte.

Stretnutie s premiérom a spor o hodnotenie

Žilinka o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii. Išlo o jednu z tém tohtotýždňového stretnutia Žilinku s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Predseda vlády na ňom vyjadril nesúhlas so stanoviskom Generálnej prokuratúry (GP) SR k hodnoteniu boja proti korupcii v rámci pripravovanej správy o stave právneho štátu. Šéf prokuratúry zároveň kritizoval zmeny v Trestnom zákone i reorganizáciu Policajného zboru.

Reprofoto: Facebook/Robert Fico

Žilinka trvá na stanovisku generálnej prokuratúry

Žilinka dodal, že premiérovi oznámil, že prokuratúra trvá na svojom stanovisku. „Pán predseda vlády len všeobecne vyslovil nesúhlas so stanoviskom GP SR. Ja som mu povedal, že majú na to právo, zopakoval som mu naše argumenty, veľmi stručne som ich zopakoval. Rovnako som ho informoval o tých štatistických dátach a ako ich my hodnotíme a to bolo všetko. Viac to predseda vlády nekomentoval,“ priblížil Žilinka v reakcii na novinársku otázku.

Premiérovi na stretnutí povedal, že považuje vyšetrovanie korupcie na najvyšších miestach za katastrofálne. „Oni majú iný výklad štatistických dát,“ vyhlásil. Generálny prokurátor okrem toho odmietol, že by bolo stretnutie s premiérom utajené. S Ficom podľa svojich slov nebol v žiadnom momente sám. Politické vyjadrenia o tejto téme považuje za urážku.

Paródia legislatívneho procesu

Generálny prokurátor zároveň  kritizoval spôsob prijímania zásadných právnych zmien. Trvá na tom, že je to paródia legislatívneho procesu. Svoje výhrady tlmočil aj predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi (Smer-SD) na ich stretnutí. Žilinka o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii. Na svoj predčasný odchod z pozície zároveň nevidí dôvod.

„Pán predseda vlády celkom s pochopením pristupoval k týmto mojim výhradám a povedal mi, že radi by boli, keby mali odborné stanoviská alebo výstupy, pripomienky zo strany Generálnej prokuratúry SR a že ak sa s nimi stotožnia, budú ich zohľadňovať,“ uviedol Žilinka.

Žilinka nie je čarodejník

Šéf prokuratúry podľa svojich slov premiérovi povedal, že predpokladom na takýto postup je riadne legislatívne konanie, do ktorého sa v rámci pripomienkovania vie prokuratúra zapojiť. „Jednoducho ani generálny prokurátor alebo zamestnanci Generálnej prokuratúry SR, my nie sme čarodejníci, že dokážeme z noci do rána reagovať na tú vlnu pozmeňovacích návrhov v Národnej rade SR. Navyše, ani nie sme povinní to robiť,“ poukázal Žilinka.

Pripomenul tiež, že využitie skráteného legislatívneho konania má svoje podmienky a mantinely „a tie sú s vysokou pravdepodobnosťou prekračované, čo napokon už konštatoval opakovane aj Ústavný súd SR“. Generálny prokurátor tiež vyhlásil, že nevidí dôvod na svoj predčasný odchod z funkcie. Pripomenul, že jeho sedemročný mandát sa končí v roku 2027.

