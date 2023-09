Kontroverzný cyklopruh rozdelil Bratislavčanov: Podľa motoristov je zbytočný a amatérsky, občianske združenie ukazuje dáta

V posledných dňoch sa na internete intenzívne rieši téma kontroverzného bratislavského cyklopruhu spájajúceho Most SNP a Šafárikovo námestie. Kým cyklisti a kolobežkári si tento nápad pochvaľujú, motoristom už teraz spôsobuje vrásky na čele a môže byť údajne aj horšie. Komunitná organizácia Cyklokoalícia sa preto rozhodla o malé sčítanie, ktoré môže do prípadu vniesť viac svetla.

Podľa odborníka je zbytočný

Redaktor internetového portálu Auto magazín vidí v cyklopruhu len problémy. „Nový cyklopruh na Vajanského nábreží bude spôsobovať problémy. Technické prevedenie totiž výrazne mení aktuálnu priepustnosť ciest a navyše takéto riešenie je zbytočné. Petržalskí cyklisti, ktorým toto riešenie má primárne slúžiť už teraz môžu využívať cyklotrasu na Viedenskej ceste a do centra, teda na Šafárikovo námestie využiť prechod cez nový Starý most,“ píše sa na facebookovom účte magazínu.

Marián Bóna vo videu projektantom vyčíta aj ďalšie nedostatky. „V prípade odbočky na Námestie Ľ. Štúra, kde je jeden pruh prerušený a je tam jedna odbočka do samotného centra Bratislavy, kde majú autá možnosť zaparkovať, sa cyklopruh zužuje a odoberie sa časť nábrežia, ktoré slúži peším chodcom na výhľad na Most SNP. Sám nerozumiem princípu tohto zúženia,“ hovorí Bóna. Nepáči sa mu tiež riešenie zastávky MHD, ktorá cyklistov automaticky prinúti vojsť do jazdného pruhu pre vozidlá.

Viacerí motoristi sa zhodujú, že na úseku, kde denne prejde štvorciferné množstvo automobilov, to spôsobí ešte väčší chaos a následný kolaps dopravy.

Cyklokoalícia to vidí ružovejšie

Občianske združenie podporujúce rozvoj cyklodopravy na Slovensku má na vec iný názor. Podľa nich by celej problematike pomohli konkrétne dáta, ktoré by preukázali oprávnenosť umiestnenia cyklopruhu do tejto lokality. Ako vyplýva z príspevku na ich facebooku, sami sa preto rozhodli zrealizovať malé meranie. „Včera 8. septembra 2023 sme zrealizovali krátke sčítanie dopravy. Sčítací bod sa nachádzal na vyústení Vajanského nábrežia do Nám. Ľ. Štúra, pričom sčítanie prebiehalo v čase 16:10 – 18:10 v prípade cyklistov, resp. 16:10 – 17:10 v prípade cyklistov aj automobilov,“ píše Cyklokoalícia.

Podľa zistení cyklopruhy na nábreží využilo za hodinu 178 ľudí, z toho 17 osôb na kolobežke, 3 korčuliari, zvyšok na bicykli. Za hodinu prešlo úsekom 1 328 automobilov, z čoho 627 v smere na Šafárikovo námestie a 701 smerom na Most SNP, pričom priemerná obsadenosť automobilov bola 1,39 osoby. Aj keď samotné meranie neposkytuje komplexný obraz, ktorý by vedeli vytvoriť napríklad automatické sčítače, môže ukázať potenciál tohto nápadu.

„Počet ľudí, ktorí nábrežím už dnes prechádzajú na bicykli, je signálom toho, že cyklopruhy tu v tejto podobe majú zmysel. Práce pritom ešte stále neboli dokončené a ide o prvý týždeň, kedy je úsek prejazdný – pričom vieme, že s novou infraštruktúrou zákonite narastá počet ľudí, ktorí využívajú bicykel. Sme presvedčení, že s postupom času a vytváraním nadväzujúcej infraštruktúry môže počet bicyklov prechádzajúcich nábrežím počet automobilov pokojne prekonať,“ píše Cyklokoalícia.