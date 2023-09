Mňa poslal na interupciu, on išiel za pápežom: Ferusová ukazuje konverzácie a ďalšie dôkazy, Kollár podľa nej klame

Aj víkend sa niesol, okrem iného, v znamení diskutovanej témy okolo influencerky Ferusovej a predsedu parlamentu Kollára. Politik v reakcii na Ferusovej tvrdenia zverejnil nahrávku, kde mu ona sama hovorí o tom, že jej Zoroslav Kollár ponúkol 40-tisíc eur za to, keď ho zdiskredituje. Cieľom má byť odstavenie Borisa Kollára z jeho politického účinkovania. Mladá žena vracia úder, na Kollára podáva trestné oznámenie a zverejnila ďalšie video.

On išiel za pápežom, mňa poslal na interupciu

Ferusová v novom videu opätovne zhrnula celý svoj príbeh a zverejnila screeny z konverzácií, výpisy z bankového účtu, príbehy z instagramu a ďalšie dôkazy, ktoré majú potvrdiť jej verziu. Ľudia podľa influencerky zabúdajú, že tu hovoríme o dvoch interupciách, ktoré musela mladá žena podstúpiť a ktoré ju psychicky zničili. Téma sa vraj veľmi politizuje a neberie sa žiadny ohľad na ľudský aspekt, ktorý je podľa Ferusovej v tomto príbehu najdôležitejší.

Ema sa taktiež snažila poukázať na to, že predseda parlamentu sa často správa pokrytecky, a kým on išiel za hlavou katolíckej cirkvi, ju poslal na interupciu a o jej zdravotný stav sa vôbec nezaujímal. Opäť tiež vyvracia tvrdenia o tom, že jej Zoroslav Kollár v snahe zdiskreditovať politika dal úplatok 40-tisíc eur.

„Cez kamarátku mi ponúkol pomoc, na ochranku, právnika a na všetko, čo by ma čakalo, ak o tom verejne poviem. Ja som sa začala zamýšľať nad tým, že takýto príbeh, ktorý som zažila a pre ktorý som chcela prísť o svoj vlastný život, možno bude lepšie dať verejne. Žiadne peniaze som si však nezobrala a nebol to úplatok, mala to byť pomoc. Som ochotná ísť na detektor lži,“ hovorí Ferusová.

Kollár popiera Ferusovej tvrdenia

Predseda parlamentu považuje celú kauzu za vymyslenú s cieľom diskreditovať jeho osobu. Je jasné, že si to celé vymýšľa. Ja som sa dozvedel, že táto slečna dostane za to 40-tisíc eur od skupiny Zoro Kollár, Tomáš Rajecký. Od tejto kriminálnej skupiny, ktorá sa silou-mocou snaží zdiskreditovať hnutie Sme rodina a moju osobu pred voľbami. Podal som trestné oznámenie a mám na to aj dôkazy,“ povedal ešte v piatok známy politik.