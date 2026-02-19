Konsolidácia na vlastnej koži: Poslanci prídu o vreckové na zahraničných cestách, po novom zaplatia aj za neúčasť

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Poslanci už nedostanú vreckové na zahraničné cesty.

Štát začína šetriť na zahraničných pracovných cestách poslancov Národnej rady (NR) SR. Dôvodom je konsolidácia. Parlament preto zavádza nové pravidlá. Platiť majú pre všetkých, bez ohľadu na politickú príslušnosť. Informuje o tom predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) na sociálnej sieti. Pravidlá neboli menené od roku 2012.

„V čase, keď sú slovenské rodiny nútené pristupovať ku konsolidácii svojich rozpočtov, musí rovnakú mieru zodpovednosti niesť aj parlament. Zásada je jasná – ak majú šetriť občania, musí šetriť aj štát, počnúc jeho najvyššími predstaviteľmi,“ konštatuje Raši.

Poslanci už nedostanú vreckové na zahraničné cesty

Prvým kľúčovým opatrením je rušenie vreckového. Poslanci tak už nebudú dostávať tzv. paušálne finančné prostriedky na zahraničné cesty. Takéto výdavky nemajú podľa šéfa parlamentu v čase konsolidácie opodstatnenie.

Foto: TASR – Michal Svítok

Zavádza sa aj osobná zodpovednosť za neúčasť na plánovanej ceste. Znamená to, že ak sa poslanec bez vážneho dôvodu rozhodne na cestu nenastúpiť, náklady na letenku a ubytovanie uhradí z vlastného platu. Zároveň sa definuje účel zahraničných ciest.

„Reprezentácia Slovenskej republiky v zahraničí nemá byť otázkou komfortu politika, ale otázkou konkrétnych výsledkov pre krajinu, efektivity a finančnej disciplíny,“ odkazuje Raši. Novú smernicu schválil parlament na februárovej schôdzi.

