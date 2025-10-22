Prezident Pellegrini by mal vyzvať premiéra Fica, aby v parlamente požiadal o vyslovenie dôvery jeho vláde, tvrdí SaS

Prezident Peter Pellegrini by mal podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) vyzvať premiéra Roberta Fica, aby požiadal v parlamente o vyslovenie dôvery vláde.
„Rozpočet je výsmechom v rámci zodpovedného hospodárenia našej krajiny a dláždi cestu, ktorou išlo Grécko. Slovenská republika sa nachádza v najvyššom sankčnom pásme dlhovej brzdy a sme presvedčení o tom, že premiér Fico by mal požiadať parlament o dôveru,“ povedal na tlačovej besede predseda SaS Branislav Gröhling. Pripomenul, že aj počas koaličnej krízy prezident žiadal od Fica, aby mu predložil 76 podpisov a preukázal, že má dostatočnú podporu v parlamente.
Poslanci SaS varujú pred dôsledkami rozpočtu
Podľa poslanca Mariána Viskupiča prijatím štátneho rozpočtu problémy nekončia, ale naopak, iba začínajú. „Bol prijatý nerealistický rozpočet, ktorý nemôže nijakým spôsobom uspokojiť ratingové agentúry a bude veľmi rýchlo nasledovať zníženie ratingov Slovenska. Budeme ďaleko viac platiť za naše dlhopisy, pričom Slovensko si budúci rok musí požičať 12 miliárd eur, a nie je jedno, za aký úrok,“ zdôraznil.
Zároveň vyzval prezidenta, aby rozpočet nepodpísal a vrátil ho späť do parlamentu. „Nesedia tam základné parametre ako rast ekonomiky a predpokladaný deficit. Rozpočtová rada ho označila za nerealistický. Tento rozpočet finálne vyškrtol Slovensko z hľadáčika investorov a bez ďalších investícií sa nemôžeme ďalej rozvíjať,“ dodal.
Vláda podľa SaS porušuje ústavný zákon
Viskupič pripomenul, že ak sa krajina nachádza v najvyššom pásme dlhovej brzdy, vláda musí podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti požiadať o vyslovenie dôvery. V súčasnosti dosahuje hrubý verejný dlh Slovenska približne 60 percent, pričom najvyššie pásmo sa začína na úrovni 52 percent.
Poslanec Ondrej Dostál dodal, že rešpektovanie ústavného zákona by malo byť samozrejmosťou. „Máme bohaté skúsenosti s tým, ako táto vláda obchádza pravidlá, a preto ju musíme na ich dodržiavanie opakovane upozorňovať,“ uzavrel.
