Prezident Pellegrini by mal vyzvať premiéra Fica, aby v parlamente požiadal o vyslovenie dôvery jeho vláde, tvrdí SaS

Foto: TASR/PAP

Nina Malovcová
SaS vyzýva prezidenta, aby apeloval na premiéra.

Prezident Peter Pellegrini by mal podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) vyzvať premiéra Roberta Fica, aby požiadal v parlamente o vyslovenie dôvery vláde.

„Rozpočet je výsmechom v rámci zodpovedného hospodárenia našej krajiny a dláždi cestu, ktorou išlo Grécko. Slovenská republika sa nachádza v najvyššom sankčnom pásme dlhovej brzdy a sme presvedčení o tom, že premiér Fico by mal požiadať parlament o dôveru,“ povedal na tlačovej besede predseda SaS Branislav Gröhling. Pripomenul, že aj počas koaličnej krízy prezident žiadal od Fica, aby mu predložil 76 podpisov a preukázal, že má dostatočnú podporu v parlamente.

Poslanci SaS varujú pred dôsledkami rozpočtu

Podľa poslanca Mariána Viskupiča prijatím štátneho rozpočtu problémy nekončia, ale naopak, iba začínajú. „Bol prijatý nerealistický rozpočet, ktorý nemôže nijakým spôsobom uspokojiť ratingové agentúry a bude veľmi rýchlo nasledovať zníženie ratingov Slovenska. Budeme ďaleko viac platiť za naše dlhopisy, pričom Slovensko si budúci rok musí požičať 12 miliárd eur, a nie je jedno, za aký úrok,“ zdôraznil.

Zároveň vyzval prezidenta, aby rozpočet nepodpísal a vrátil ho späť do parlamentu. „Nesedia tam základné parametre ako rast ekonomiky a predpokladaný deficit. Rozpočtová rada ho označila za nerealistický. Tento rozpočet finálne vyškrtol Slovensko z hľadáčika investorov a bez ďalších investícií sa nemôžeme ďalej rozvíjať,“ dodal.

Vláda podľa SaS porušuje ústavný zákon

Viskupič pripomenul, že ak sa krajina nachádza v najvyššom pásme dlhovej brzdy, vláda musí podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti požiadať o vyslovenie dôvery. V súčasnosti dosahuje hrubý verejný dlh Slovenska približne 60 percent, pričom najvyššie pásmo sa začína na úrovni 52 percent.

Reprofoto: Facebook/Sloboda a Solidarita

Poslanec Ondrej Dostál dodal, že rešpektovanie ústavného zákona by malo byť samozrejmosťou. „Máme bohaté skúsenosti s tým, ako táto vláda obchádza pravidlá, a preto ju musíme na ich dodržiavanie opakovane upozorňovať,“ uzavrel.

