Koniec falošným videám: Poslanci predložili návrh nového zákona, ľudí má ochrániť pred šíriacim sa deepfake trendom

Ilustračná foto: TASR (Jaroslav Novák)

Tomáš Mako
SITA
KDH chce zaviesť trestnoprávnu zodpovednosť za vytváranie a šírenie škodlivého deepfake obsahu.

Poslanci Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) František Mikloško a Igor Janckulík chcú legislatívne ukotviť „ochranu digitálnej identity a podoby“ a chrániť tak obyvateľov pred deepfake fenoménom.

Do Národnej rady predložili návrh na vydanie zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ochranou pred zneužívaním syntetického obsahu generovaného umelou inteligenciou.

Cieľom navrhovanej úpravy je vytvoriť komplexný právny rámec, ktorý explicitne zakotví právo na ochranu digitálnej identity v Občianskom zákonníku, zavedie cielenú administratívnoprávnu zodpovednosť a trestnoprávnu zodpovednosť za vytváranie a šírenie škodlivého deepfake obsahu v Zákone o priestupkoch a Trestnom zákone.

Zároveň má zabezpečiť rýchlu a účinnú vymožiteľnosť práv poškodených osôb prostredníctvom úpravy Civilného sporového poriadku a zavedením zodpovednosti online platforiem.

Ochranu pred deepfake obsahom by mali všetci

Každá fyzická osoba bude mať v prípade schválenia zákona právo na ochranu svojej podoby, hlasu a ďalších jedinečných identifikovateľných charakteristík pred ich neoprávneným použitím na vytvorenie syntetického obsahu – tzv. deepfake. Na základe toho by sa potom mohli občania domáhať aj odstránenia následkov takýchto zásahov a primeraného zadosťučinenia, ktoré môže spočívať aj v peňažnej náhrade.

„Právo na ochranu digitálnej identity trvá aj po smrti fyzickej osoby, pričom jeho ochranu môžu uplatňovať manželia a deti, a ak ich niet, rodičia, a to po dobu 50 rokov od smrti,“ píše sa v návrhu.

Obeťou deepfake sa stal aj premiér Robert Fico Foto: Instagram (madeinslovakai)

Ohrozenie demokracie

Poslanci upozorňujú, že technológia deepfake v kombinácii s možnosťou generovať milióny falošných online identít (tzv. armády botov) predstavuje priamu hrozbu pre integritu verejnej diskusie a demokratických procesov. Súčasná právna úprava na Slovensku neposkytuje podľa nich dostatočne cielenú a efektívnu ochranu proti týmto novým hrozbám.

„Obzvlášť alarmujúca je situácia v oblasti zneužitia ľudskej podoby na tvorbu neoprávneného pornografického materiálu. Štúdie ukazujú, že drvivá väčšina deepfake obsahu na internete je pornografická, pričom v 99 percentách prípadov zobrazuje ženy,“ podotkli predkladatelia návrhu.

Preto podľa nich existuje akútna spoločenská potreba zaviesť novú, špeciálnu skutkovú podstatu, ktorá by explicitne kriminalizovala nielen šírenie, ale už samotnú výrobu takéhoto materiálu bez súhlasu zobrazenej osoby. V prípade schválenia nadobudne zákon účinnosť od 1. januára 2026.

