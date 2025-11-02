Konflikt súvisí s drogami: Kremeľ vyzýva na mierové riešenie. Za dolapenie prezidenta USA vypísali odmenu 50 miliónov

Foto: ilustračné, SITA/AP

Michaela Olexová
TASR
Rusko a Venezuela uzavreli dohodu o partnerstve.

Moskva v nedeľu vyzvala Spojené štáty a Venezuelu, aby sa vyhli novému konfliktu v regióne po útokoch amerických síl na údajných pašerákov drog z juhoamerickej krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

„Samozrejme, chceme, aby všetko zostalo v mierovom kontexte a aby v regióne nevznikali nové konflikty,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Ruská agentúra TASS ozrejmila, že Peskovove komentáre boli reakciou na správu denníka Washington Post, podľa ktorej venezuelský prezident Nicolás Maduro požiadal Moskvu o vojenskú pomoc s dôrazom na protivzdušnú obranu.

USA vypísali odmenu 50 miliónov

Rusko a Venezuela uzavreli dohodu o partnerstve, ktorá nadobudla platnosť minulý týždeň, no podľa dostupných informácií nezahŕňa vojenskú podporu, píše DPA.

Foto: SITA/AP

Washington neuznáva Madurovo zvolenie na prezidentský post a vypísal i odmenu 50 miliónov dolárov za informácie vedúce k jeho zadržaniu.

Venezuelský líder totiž čelí obvineniam z obchodovania s drogami. Americké ozbrojené sily zároveň už celé týždne útočia na lode, ktoré údajne pašujú drogy v Karibiku a Tichom oceáne, pričom Caracas sa podľa USA podieľa na pašovaní. Venezuela a ďalšie krajiny to vnímajú ako hrozbu potenciálneho vojenského zásahu, doplnila DPA.

