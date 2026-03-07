Kočner sa rozhodol vypovedať pred súdom: Pozrite si, čo všetko sa doteraz stalo

Marian Kočner, ktorý je obžalovaný v prípade úkladnej vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a tiež prípravy vrážd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho by mal v pondelok 9. marca vypovedať pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Ako avizoval na predošlom pojednávaní vo februári, vysvetliť chce aj komunikácie z aplikácie Threema, ktoré podľa orgánov činných v trestnom konaní dokazujú jeho spojitosť s vraždou novinára.
Spontánna výpoveď môže podľa obžalovaného trvať približne pol hodiny, vysvetľovanie komunikácie z Threemy a aplikácie WhatsApp za pomoci audiovizuálnej techniky však bude s vysokou pravdepodobnosťou dlhšie. Termíny pojednávania sú však vytýčené aj na utorok 10. a stredu 11. marca.
Threema je podľa obhajoby nezákonne získaný dôkaz
Obhajca obžalovaného Marek Para vo februári pre médiá pripomenul, že Kočner vypovedal v priebehu predošlých súdnych procesov niekoľkokrát. „Chceme len výraznejšie alebo dôraznejšie zareagovať na názor, ktorý prezentoval Najvyšší súd, alebo na dôkazy, ktoré Najvyšší súd povedal, že máme vykonať,“ zdôraznil Para.
Poukázal pritom na to, že dôkazom v konaní sú dva mobilné telefóny, ktoré však obsahujú rôzne znenie niektorých správ medzi Kočnerom a spoluobžalovanou Alenou Zsuzsovou. „Toto nevedel vysvetliť ani znalec,“ uviedol advokát.
Obhajoba pritom podľa neho trvá na tom, že Threema je nezákonne získaný dôkaz. Ak by však naň obhajoba nereagovala, procesne sa podľa Paru znevýhodní. „My by sme sa stavali do nevýhodnej pozície, keby sme niektoré správy nevysvetľovali,“ dodal Para.
Vražda Jána Kuciaka
Podľa obžaloby týkajúcej sa vraždy Jána Kuciaka si podnikateľ Marian Kočner na prelome rokov 2017 až 2018 objednal u Aleny Zsuzsovej vraždu novinára, ktorý vo svojich novinárskych textoch poukazoval na jeho rôznorodú ekonomickú trestnú činnosť. Podľa zadania mal byť Kuciak najskôr unesený a neskôr zavraždený.
Zsuzsová sa so zadaním obrátila na v súčasnosti už právoplatne odsúdeného Zoltána Andruskóa, ktorému za vykonanie sľúbila odpustenie dlhu 20-tisíc eur plus finančnú čiastku 50-tisíc eur.
Zároveň mu odovzdala údaje o Kuciakovi, ktoré Marian Kočner získal z jeho sledovania, a tiež jeho podobizeň. Andruskó sa so zadaním obrátil na dvojicu Tomáš Szabó a Miroslav Marček, ktorá je momentálne už tiež právoplatne odsúdená.
Marček a Szabó následne niekoľkokrát vykonali obhliadku domu vo Veľkej Mači pri Galante, kde Kuciak so svojou snúbenicou Martinou Kušnírovou bývali. Vo večerných hodinách 21. februára 2018 Marček vnikol do domu a pištoľou s tlmičom Kuciaka zasiahol dvakrát do hrudníka. Následne jednou strelou do hlavy usmrtil aj Martinu Kušnírovú.
Nahlásiť chybu v článku