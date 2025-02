Koaličná kríza sa blíži ku koncu: Gašpar hovorí o veľkej dohode, skritizoval však Danka

Podľa Tibora Gašpara je koalícia blízko k dohode, odhaduje to maximálne na niekoľko dní. Tvrdí, že koalícia dovládne a to dokonca s podporou 79 poslancov. To znamená, že sa musia dohodnúť nielen s huliakovcami, ale aj s bývalými poslancami Hlasu.

„Je dôležité občanom vyslať signál, že koalícia vie vládnuť ďalej, a to dokonca so 79-tkou,“ povedal Tibor Gašpar. Ešte v utorok sa hovorilo o verzii, že Rudolf Huliak dostane ministerstvo športu a cestovného ruchu. Gašpar tvrdí, že zrejme nejde o definitívnu podobu dohody.

Gašpar tiež skritizoval predsedu SNS Andreja Danka, ktorý počas posledných dní zverejnil niekoľko vyhlásení. „My sme mu dali priestor týždne a mesiace, aby situáciu vo svojom klube a svojej strane vyriešil sám. Ak chce on odsúhlasovať nejaké riešenia, mal ich doniesť na stôl,” povedal Gašpar. Podľa neho sú Dankove vyjadrenia „nešťastné“ a predseda SNS má stále prichádzať s novými podmienkami.

Ďalší list

Andrej Danko včera povedal, že predseda vlády Robert Fico adresoval koaličným lídrom list. „Oceňujem postup predsedu vlády SR, ktorý do tejto chvíle dodržiava koaličnú zmluvu. Napriek tomu, čo už médiami beží, nie je možné, aby predseda vlády svojvoľne vymenil akéhokoľvek ministra, pokiaľ nechce by došlo k zániku koaličnej zmluvy. Politická dohoda Smeru, Hlasu a SNS je, že naším cieľom je dosiahnuť 79 poslancov,“ povedal.

Danko si myslí, že ak by premiér svojvoľne ministra vymenil, môže hroziť, že nástupca nebude mať podporu koaličných partnerov.„Takýto minister by mohol byť aj koaličnou stranou v spolupráci s opozíciou odvolaný. Takže žiaden z ľudí, ktorí chcú byť ministrami v tejto vláde, by nemali byť a chcieť byť ministrami bez toho, že sa nedohodne Smer, Hlas a SNS,“ dodal.

„Ponúkol som na koaličných rokovaniach možnosť rozhodovania o všetkých ministerstvách SNS. To však neznamená, že som sa zbavil práva rozprávať o tom, kto bude novým ministrom,“ skonštatoval. Zároveň vyzdvihol ministrov nominovaných SNS.