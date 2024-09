Koalícia sľubovala nemožné, po roku však máme chaos, drahotu a beztrestnosť pre zločincov, vyjadril sa Michal Šimečka

Vládna koalícia pred voľbami sľubovala aj nemožné. Na Slovensku však v súčasnosti máme chaos, drahotu a beztrestnosť pre zločincov. Skonštatoval to líder opozičného hnutia PS a poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Šimečka v pondelok, rok od konania parlamentných volieb.

„Pred voľbami sľubovali aj nemožné, aby sa dostali k moci. Lacnejšie potraviny, vyššia životná úroveň, znižovanie platov politikov, vyhrnuté rukávy a stavanie ciest a nemocníc. Skončila kampaň, rýchlo poskladali vládu a problémy Slovenska išli hneď bokom. Začali pracovať. Ale len pre seba a svojich ľudí,“ poznamenal.

Veľa moci, málo skutkov

Šimečka opäť kritizoval zrušenie špeciálnej prokuratúry, zmeny v Trestnom zákone a zvýšenie platov členov vládneho kabinetu. Upozornil aj na zdražovanie v krajine. „Ročne vyjde Ficova drahota priemernú trojčlennú rodinu zhruba 1 000 eur,“ podotkol. Poukázal na to, že SR je jedinou krajinou z nových členských štátov Európskej únie (EÚ), ktorá za posledných desať rokov schudobnela. „Oni vládnu už 4 700 dní, Fico je štvornásobný premiér. Nikto nikdy tu nemal takú moc a urobil tak málo,“ dodal.

Poslanec si myslí, že koalícia bude naďalej prichádzať s ďalšími sľubmi a potom ich bude prekrývať výmyslami. „Ale my budeme pracovať na tom, aby bolo čoraz viac ľudí, ktorí im to prekuknú,“ podotkol. Zopakoval ambíciu poraziť Smer-SD. Treba na to podľa neho neustálu aktivitu na všetkých úrovniach.