Majk Spirit tvrdí, že klimatická kríza je hoax určený na manipuláciu: Vraj netreba panikáriť, reagoval aj europoslanec

Bratislavský hudobník Majk Spirit patrí medzi najúspešnejších interpretov domácej rapovej scény a známy je aj tým, že sa snaží na ľudí vplývať motivačne a nebojí sa otvárať tiež kontroverzné témy. Už počas covidu sa Spirit pohyboval mimo „mainstreamovej“ roviny a za svoje vyjadrenia bol neraz kritizovaný. Len včera na Instagram zavesil svoj názor o klimatickej kríze, ktorý neostal bez odozvy.

Je to veľký hoax, ktorým chcú manipulovať masy

Tému klimatickej krízy hudobník otvoril po tom, ako ho jeden z fanúšikov upozornil na falošný profil, ktorý pod jeho menom posiela ľuďom správy. Spirit to označil za hoax, pričom v tejto rovine ostal a po spomenutí informačných škandálov Twitteru či Facebooku pokračoval až ku klimatickej kríze. „A viete, čo je ďalší obrovský hoax používaný na manipuláciu nás všetkých? Klimatická kríza!“ napísal rapper na Instagram.

„Klimatické zmeny sú reálny problém, ktorý potrebujeme riešiť, pričom ľudia prispievajú k otepľovaniu spaľovaním fosílnych palív, s tým sa nedá nesúhlasiť,“ pokračoval interpret. „Nie je to ale žiadna kríza, pri ktorej by sme boli na pokraji zániku, ako sa to niektorí snažia vykresliť,“ dodal. Vo vyjadrení ešte napísal, že nie je dôvod na paniku a ľudstvo sa má lepšie, ako kedykoľvek predtým.

Klimatická kríza je podľa neho nafukovaným problémom, ktorý médiám priťahuje čísla a aktivistom financie. V nasledujúcich „storkách“ ešte viac špecifikoval svoj názor na túto problematiku, pričom fanúšikom odporučil knihu False Alarm od Bjorna Lomborga. Ako ďalej napísal, jeho záujem o vzdelávanie, životné prostredie a ďalšie aspekty kvalitného života sú v jeho záujme a aj svojich poslucháčov sa snaží vždy viesť tou najlepšou cestou.

Po prezentovaní svojich názorov údajne dostal enormné množstvo urážlivých správ, no dočkal sa aj reakcií od relevantných ľudí.

Reagoval aj europoslanec Hojsík

Vyjadrenia vplyvného interpreta nenechali chladným ani europoslanca Martina Hojsíka, ktorý reagoval príspevkom na sociálnej sieti. „Mrzí ma, že si myslíte, že klimatická kríza je hoax,“ začal svoj príspevok Hojsík. „Verím, že nás toto leto nepostihnú ničivé záplavy, ako pred pár týždňami sever Talianska. Či suchá, ktoré trápia už teraz Španielsko,“ pokračoval europoslanec a dodal, že medzi rokmi 1996 a 2015 predčasne umrelo kvôli horúčavám 3-tisíc ľudí.

Príspevok, ktorý zdieľa Martin Hojsík (@martinhojsik)

Rappera zároveň vyzval na osobné stretnutie, prostredníctvom ktorého by spolu mohli na túto tému debatovať. Majk Spirit pozvanie prijal a ocenil, že Hojsík bol jeden z mála ľudí, ktorí reagovali slušne. V tom istom komentári sa ale opýtal, koľko ľudí zomrelo na chlad, čím opäť rozprúdil ďalšiu diskusiu, v ktorej mu ľudia pripomínali, že klimatická kríza a výkyvy počasia neznamenajú len otepľovanie, ale aj opačné extrémy.

Príspevok, ktorý zdieľa Natália Pažická (@nataliapazicka)

Medzi najpopulárnejšie aktivistky na Slovensku určite patrí aj Natália Pažická, ktorá tiež konfrontovala Majka Spirita a jeho tvrdenia o klimatickej kríze. V približne 6-minútovom videu sa chytila hlavne knihy, ktorú na stories Majk ukázal a čo-to vysvetlila aj o jej autorovi.