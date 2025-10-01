Klenot strednej Európy máme pod nosom: Lídra regiónu ročne navštívi 20 miliónov ľudí, čaká ho ďalší rozvoj

Foto: Metropolitný inštitút Bratislavy

Martin Cucík
SITA
Centrum Nivy sa zaradilio medzi najnavštevovanejšie nákupné destinácie v regióne.

Návštevnosť Nivy centra v Bratislave, ktoré vybudovala a spravuje spoločnosť HB Reavis, sa za štyri roky od otvorenia podľa developera neustále zvyšuje.

Už po prvom roku sa zaradilo medzi najnavštevovanejšie nákupné destinácie v regióne a dnes, s ročnou návštevnosťou viac než 20 miliónov, sa radí medzi TOP 5 v strednej Európe,“ konštatuje spoločnosť.

Centrum ponúka mix obchodov, gastra a voľnočasových aktivít, vrátane zelenej strechy.

Podľa investora je centrum porovnateľné so zahraničím

Záujem o Nivy má podľa developera stále rastúcu tendenciu a návštevnosť kontinuálne stúpa každý rok od otvorenia.

Vďaka tomu sa Nivy zaradili medzi etablovaných lídrov regiónu a dnes stoja po boku centier ako Westend City Center v Budapešti, Westfield Shopping City Süd pri Viedni, Złote Tarasy vo Varšave či Manufaktura v Lodži,“ poznamenal investor.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Navyše banky nedávno podporili ďalší rozvoj centra financovaním vo výške 40 miliónov eur. Návštevníci centra majú k dispozícii viac ako 300 obchodov, služieb a gastroprevádzok. Zelená strecha ponúka bežeckú dráhu, miesta na grilovanie, detské ihrisko a workout zóny.

V lete sa tu konajú aj komunitné aktivity. „Cyklisti ocenia 126 cyklostojanov a plne automatizovanú cyklovežu s kapacitou 118 parkovacích miest,“ doplnil investor. Developer plánuje v zrekonštruovaných priestoroch autobusovej stanice otvoriť ďalšie prevádzky drogérie či známeho potravinového reťazca.

