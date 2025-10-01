Plánovaná cesta Roberta Fica do Kodane sa neuskutočnila: Premiér má zdravotné komplikácie

Premiér Robert Fico mal dnes odcestovať vládnym špeciálom do Kodane, no cesta sa nakoniec neuskutočnila.
Dôvodom zrušenia pracovnej cesty sú jeho zdravotné ťažkosti, ktoré mu znemožnili zahraničnú návštevu. O podrobnostiach zatiaľ nie sú známe bližšie informácie.
Úrad vlády potvrdil informáciu
Médiám to potvrdil Alexander Kováč z Úradu vlády SR. „Predseda vlády sa ospravedlnil z účasti na neformálnom samite Európskej rady a Európskeho politického spoločenstva, a to z dôvodu zhoršených zdravotných ťažkostí spojených s atentátom,“
uviedol Kováč.
Rokovania lídrov v Kodani
V stredu sa v Kodani stretávajú lídri EÚ, aby rokovali o posilnení spoločnej európskej obrany a podpore pre Ukrajinu. Vo štvrtok (2. 10.) sa uskutoční siedmy samit Európskeho politického spoločenstva, na ktorý bolo podľa Úradu vlády SR pozvaných 47 predstaviteľov štátov z európskeho kontinentu.
„Lídri budú diskutovať o Ukrajine, o bezpečnostnej situácii v Európe a jej posilnení v súčasnej geopolitickej situácii. Témami samitu EPC budú tiež migrácia, hybridné hrozby a ekonomická bezpečnosť,“ priblížil.
